Novost v Sloveniji za vse, ki potrebujejo pogled v prihodnost: videovedeževanje

Astrologija preučuje vplive in odnose med nebesnimi telesi in našim življenjem. Foto: Shutterstock

Tudi ko se znajdemo na razpotju in iščemo odgovore na težka in žgoča vprašanja ter poskušamo najti ustrezno rešitev, s katero se bomo rešili iz peklenskega položaja, obstaja nekdo, ki nam lahko v težkih časih priskoči na pomoč – Kosmika je vedno tu za vas!

Vedeževalke in svetovalke so tu, da s svojo ogromno širino znanja in s pomočjo astrologije, numerologije ter svojih videnj pomagajo poiskati odgovore ter razumeti določene neprijetne dogodke. Ko razumemo, zakaj smo v življenju postavljeni pred določeno preizkušnjo, zadeva postane lažje obvladljiva ter rešljiva.

Imate raje anonimno svetovanje?

Poskrbljeno je tudi za tiste, ki se ne želijo izpostavljati, zato je na voljo tudi AVDIOKLIC, kjer samo stranka vidi svetovalca, pri čemer spet dosežemo večje zaupanje s strani stranke in tako brez težav zaupa svetovalki svoje najgloblje strahove in najbolj intimne tegobe.

Svetovalke in vedeževalke bodo poskrbele, da z njihovo pomočjo dosežete pozitivno spremeniti sebe ter se znebiti vseh negativnih vzorcev, ki grenijo vaše življenje.

Kako poteka vedeževanje v živo?

Dober svetovalec vam lahko pomaga spremeniti negativne vzorce v vašem življenju. Foto: Shutterstock

Kosmika ponuja dva načina pogovora – lahko izbirate med VIDEO- in AVDIOKLICEM.

Videovedeževanje: namesto 3,99 evra boste odšteli le 1,99 evra na minuto.



VIDEOKLIC pomeni, da svetovalec vidi vas in vi vidite njega.

Pri AVDIOKLICU je zgodba malce drugačna. Vi vidite svetovalca, medtem ko on vas ne vidi.

Stranka si izbere tisto vrsto pogovora, ki ji bolj ustreza, oziroma tisto, pri kateri se bo lažje sprostila in zaupala svoje težave.

Stranka ima možnost izbire svetovalca ali svetovalke, kar pomeni, da se lahko še pred samim srečanjem s svetovalko ali vedeževalko na podlagi njihovih kratkih predstavitev seznani z njihovim načinom dela in tako lažje izbere zase najprimernejšo vedeževalko ali svetovalko.

Svetovalke Kosmike vam pomagajo na področju ljubezni, družine, partnerstva, počutja in šole ter na vseh preostalih področjih vašega življenja. Foto: Shutterstock

Izbirate lahko med naslednjimi metodami vedeževanja, ki jih uporabljajo svetovalke pri Kosmiki:

astrologija in horoskop jasnovidnost psihološka astrologija nihalo energijska astrologija numerologija kitajska astrologija razlaga sanj kristaloterapija odpravljanje blokad barvna terapija obnavljanje energijskih moči čiščenje čaker razlaga energij angelska terapija rezanje vezi z bivšimi partnerji sporočila angelov ustvarjalna vizualizacija sporočila duš zakon privlačnosti angelske karte zvočna terapija ciganske karte analiza karme vedeževanje iz kart medijstvo tarot pretekla življenja mistične preroške karte Kipper in karte Lenormand energijsko čiščenje prostora Feng shui pranoterapija reiki bioenergija >> Izberite svojo svetovalko

Posebna ponudba: videovedeževanje po posebej ugodnih cenah Več kot deset vedeževalk, astrologinj, jasnovidk in svetovalk Kosmike vam s svojim bogatim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami lahko pomagajo sprejemati prave odločitve za bolj izpopolnjeno življenje. Foto: Shutterstock Da se stranka lahko sprosti, odpre in zaupa svoje največje tegobe, so pri Kosmiki pripravili posebno ponudbo. Za pogovor s svetovalko, ki ni časovno omejen, boste namesto 3,99 evra odšteli le 1,99 evra na minuto. Tako boste lahko rešili tudi večje in globlje težave, pri tem boste imeli na voljo neomejen čas. Zaradi ugodne akcijske cene priporočamo zakup minut, ki jih lahko porabite kadarkoli. Primer: zakupite 30 minut, s svetovalcem govorite samo 15 minut, kar pomeni, da imate na svojem računu še vedno dobroimetje 15 minut, ki jih lahko uporabite kadarkoli. ZAUPNO in ANONIMNO: Ker je vedeževanje zelo osebne narave, ni nikakršnih skrbi, da se ne bi zaupali svetovalkam Kosmike, saj je storitev povsem zaupna in anonimna. Ničesar ne prepustite naključju, pokličite in preverite še danes, kaj ima za vas prihodnost v načrtu. Odstranite negotovost in uvidite svojo nadaljnjo pot še danes! >> Preizkusite videosvetovanje

