NAJ LJUBEZENSKA ZGODBA

Bernarda in Jože sta poročena 39 let, spoznala pa sta se že sedem let prej. Našla sta se v mladih letih. Pravita, da sta bila preprosto namenjena eden drugemu.

Ona: "Takoj sva vedela, da je to to. Nekako začutiš, ko je nekdo na isti valovni dolžini kot ti."

Romantično razmerje pa se sčasoma (seveda) tudi nekoliko spremeni.

Ona: "V paru imaš načeloma iste prioritete, vendar pa se od časa do časa vedno znajdeš v konfrontacijah brez dobrih izhodov. Takrat preprosto narediš korak nazaj, požreš malo živcev in živiš naprej." On: "Odločila sva se za skupno življenje. Tega nikoli nisem obžaloval. Ona pa, predvidevam, da tudi ne. Se pa na trenutke moraš spomniti na boljše čase in zaradi razmerja stisniti zobe in nadaljevati. Zakon je preprosto zaveza in za moje pojme tudi obveza."

Glasujte za naj ljubezensko zgodbo. Med vsemi, ki boste glasovali, bomo izžrebali tri nagrajence, ki bodo prejeli praktično nagrado. Pošljite nam tudi vi svojo ljubezensko zgodbo na e-naslov siol.net@tsmedia.si in osvojite romantičen oddih v Nebesih.