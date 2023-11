Med najbolj priljubljenimi darili letos so se znašle kocke Tuš Bricks

Oglasno sporočilo

Slovenski vplivneži Maruša Bračun ( mamisezabava ), Sabrina Vidovič ( manylovesbysabrina ) in Jure Marolt krompirjevih počitnic sicer niso preživeli skupaj, so jih pa vsi s svojimi družinami preživeli kar doma. Zakaj?

"Prvič smo počitnice preživeli kar doma. Včasih je ta čas v našem domu, ko smo vsi skupaj, v miru, res največ vreden. Veliko smo se igrali družabne igre, brali pravljice in sestavljali kocke Tuš Bricks," je povedala Maruša Bračun.

"Nič nam ni bilo dolgčas. Vsi smo se malo odpočili od službenih, šolskih in vrtčevskih obveznosti, veliko smo se igrali in smejali. Take trenutke najbolj cenimo," je z nami delil Jure.

Jure Marolt Foto: Tuš

Sabrina pa je kot razlog za počitnice v objemu domačega doma navedla: "Ker sta oba otroka še majhna, jima je najbolj zanimivo spoznavanje narave, gozda in zdi se mi, da ima ta jeseni prav poseben čar. Zato smo krompirjeve počitnice preživeli doma, s kratkimi izleti v naravo in bližnje kraje."

Ker je včasih otroke doma težko zamotiti in v miru spiti kavo, vsi trije prisegajo na kocke Tuš Bricks, s katerimi otroci domišljiji pustijo prosto pot. "Ela zelo rada ustvarja, tako da velikokrat kaj izdelamo iz plastelina, kartona, najraje pa se igra s kockami Tuš Bricks, ki jo zaposlijo za ure in ure," je z nami delila Sabrina.

Seznami za novoletna darila so že narejeni

Vsi trije tudi že razmišljajo o prihajajočih praznikih in darilih, ki jih bodo kupili za najbližje. "Če vprašate mojega moža, zagotovo še ne razmišlja o darilih (smeh, op. p.). Jaz pa zelo nerada kupujem stvari zadnji trenutek, zato imam že sestavljen seznam. Se bodo pa letos pod smrekico znašle tudi kocke Tuš Bricks, ker so popolno darilo, ki bo še dolgo časa v uporabi," pravi Maruša.

Tudi Sabrina že razmišlja o darilih, z nami je delila nekaj idej: "Malo smo že začeli razmišljati, saj bo december zdaj zdaj tukaj. Glede na Tuševo akcijo bomo še izkoristili in nakupili nekaj paketov Bricks, saj se kock razveseli prav vsak otrok. Poleg tega ne sme manjkati kakšen zdrav prigrizek. Za odrasle pa najraje kupimo kako malenkost, kot so dišeča svečka, dišava za dom ali tople copate."

Foto: Tuš

Družina Marolt se je letos odločila, da ne bo padla v prihajajočo nakupovalno mrzlico. Njihova ideja je, da otroci kakšno darilo ustvarijo sami. "Dedku pa sem naročil, naj prihrani vse brezplačne paketke kock, ki jih bo dobil v trgovini Tuš. Tako združi prijetno s koristnim - ker osnovna živila potrebuje vsakodnevno, naj z njihovim nakupom ustvari tudi darilo za vnuke. To bo koristno za vse," je sklenil Jure.

Naročnik oglasnega sporočila je TUŠ.