Ljudje, ki že novembra krasijo domove, so srečnejši #video

Če ste se na tiho čudili tistim, ki so že v začetku ali pa sredi tega meseca svoj dom odeli v božično vzdušje, potem morate vedeti, da so prav ti ljudje v resnici trenutno srečnejši od vas. Stroka namreč ugotavlja, da zgodnje okraševanje vodi v prijetnejša občutja in izboljša razpoloženje.

To, da dom okrasite že zgodaj in ne čakate na december, vam lahko pomaga pri premagovanju sezonske depresije in tesnobe, pravijo strokovnjaki.

Mnoge namreč božično okrasje popelje nazaj v čas otroštva in zgodnje mladosti, ko nas še niso pestile premnoge težave in skrbi. Tako zgodaj okrašen dom mnogim vzbuja pozitivna občutja – optimizem, srečo in notranji mir.

"V svetu, kjer sta depresija in anksioznost pogosti težavi, se ljudje radi obdamo s stvarmi, ki nas osrečujejo. In prav božično okrasje v nas znova vzbudi tista močna, srečna občutja iz otroških dni," pojasnila psihoanalitika Steva McKeowna povzema portal Popsugar.

"Božično okraševanje je naša povezava s tistim navdušenjem, ki smo ga ob tem čutili kot otroci. Če torej začnemo že zgodaj krasiti svoje domove, začnemo ta pozivna občutenja gojiti že toliko prej."

S tem se strinja tudi psihoterapevtka Amy Molin, ki poudarja še, da prav nostalgija in spomin na mirnejše ter srečnejše otroške dni mnogim pomaga tudi pri soočanjih z izgubami.

"Nostalgija ljudem pomaga, da ostajajo povezani s svojo preteklostjo in da razumejo svojo identiteto. In za mnoge to, da dovolj hitro svoje domov spravijo v božično preobleko, predstavlja tudi možnost, da se čutijo še bolj povezani s kakšno osebo iz otroštva, ki so jo izgubili," je povedala Molinova.