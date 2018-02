Ko sumijo, da jih partner vara, na pomoč pokličejo detektiva #video

Ko zataji ljubezen in se v odnos prikrade še nekdo tretji, ki poruši idealno sliko, govorimo o varanju. Raziskave kažejo, da več kot polovica Slovencev vsaj enkrat prevara svojega partnerja, ljubimca pa največkrat spozna na delovnem mestu. V zgodbo pogosto vstopi tudi zasebni detektiv.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Video: Planet TV

Podatki o številu ločitev za leto 2016 povedo, da je razvez vedno več. Leta 2016 je bilo 2.531 ločitev, približno 100 več kot leto poprej. In pojavila se je priložnost za malce drugače poklic. Kurir, sprehajalec psov ali tekač niso njuni poklici, le različne vloge, v katerih se naša sogovornika menjujeta.

Mož z ljubico kupoval stanovanje, žena pa ni o tem vedela nič

V neprijetnih položajih, v avtu, ki ne sme biti prižgan niti pri minus 15 niti pri 40 stopinjah Celzija, vedno na preži po več ur na dan, vsak dan. Zasebna detektiva Mateja in njen mož Aleš pojasnita, da v kar 60 odstotkih primerov preiskujeta partnersko nezvestobo. Zgodilo se je že, da je mož z ljubico kupoval novo stanovanje, žena pa ni vedela, kje je in kaj počne.

Pred odhodom na teren se dobro pripravita

Njuno delo se začne tako, da prek kart in posnetkov iz zraka najprej pogledata, kako je videti kraj oziroma objekt, kjer se bo aktivno opazovanje začelo. Vso pot z avtomobilom posnameta tudi kameri na avtomobilu. V lokalu uporabljata skrite kamere, uporabljata pa tudi tiste v očalih in pisalih. Njuno delo se nikoli ne konča, niti takrat, ko predložita dokaze, ne. "In potem pridejo težave s skrivanjem premoženja ali pa nagajanje pri določenih stikih z otroki, zato smo v takem primeru v stiku z odvetniki," je pojasnil Aleš.

Moški se kdaj tudi zmotijo, ženske nikoli

V stik z njima največkrat stopijo ženske in njih intuicija redkokdaj vara. "Kadarkoli je poklicala ženska, ki sumi, da nekaj ni v redu s partnerjem in z njunim odnosom, se je žal do zdaj še vedno pokazalo, da je res nekaj na tem. Moški se medtem včasih tudi zmotijo," je dejal Aleš.

Video: Planet TV