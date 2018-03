Klemen Bunderla: Do 26. leta sem se že izživel, zdaj naj se posvetim družini #video #OnZanjo

Klemen je s pomočjo Marije občutil, kako se je odpovedati sanjam. Foto: Bojan Puhek

Sledite svojim sanjam, a ker med študijem spoznate ljubezen svojega življenja, se odločite za družino in svoje lastne želje preložite za nekaj časa. A za magistrski študij je bilo prepozno. Tako so vsaj rekli 75-letni Mariji.

Tako bi bilo, če bi vloge zamenjali in bi se svojim sanjam moral odpovedati moški:

Ne predstavljam si, da bi nekdo tako omejeval moje sanje. Za nobeno ceno. (Klemen)

To pa je resnična zgodba 75-letne Marije:

Odkar pomnim, sem si želela postati članica akademske skupnosti. Navduševala me je moč znanja, ki se je pretakala v besedah učenih ljudi. Vedela sem, da je za uspeh potreben trud, in vlagala sem ga. Učila sem se. Srednjo šolo opravila z odliko. Po guljenju klopi na fakulteti sem blestela tudi tam. Med študijem sem spoznala moškega svojega življenja in se zaljubila. Poročila sem se in zanosila. Začela sem delati, saj moževa plača ni zadostovala. Rodila sem še drugič. In nato je sledil prelomni trenutek – mož je dobil odlično službo in samo z njegovo mesečno plačo smo lahko za tiste čase živeli že skorajda razsipniško. Prepričana sem bila, da je to znak zame, da mi bo končno uspelo vpisati magistrski študij in uresničiti svoje večne sanje.

Vendar je bilo prepozno. Tako so mi rekli. Tako mi je rekel mož – češ da ne morem študirati, ko pa imam doma otroke. Da sem svoje življenje do 26. leta že izživela in da se naj posvetim dejansko pomembnim stvarem, svoji družini. Nikdar ne obžalujem, da sem se poročila. Ali da sem imela otroke. So moj svet, danes nadvse uživam tudi v družbi svojih vnukov. Vendar pa se včasih sprašujem – ali je bilo za moje sanje prav zares prepozno? Kajti za njegove se že ni zdelo tako.

Kaj bi se zgodilo, če bi moški vsak dan doživljali to, kar doživljajo ženske? Če si ne želiš resne zveze, temveč ti bolj ustreza neobvezujoča zabava med rjuhami z različnimi moškimi, veljaš za "lahko". Za dobro jutro ti žvižgajo, ker nosiš krajše krilo, v službi bolj kot tvoje delo cenijo to, kako si videti, na koncu dneva pa ti še taksist reče, da se lahko za tarifo dogovorita kako drugače. Ko te zgodbe prebere moški v prvi osebi, se sliši nelogično, celo nesmiselno.



Mesec marec zato posvečamo ženskam in njihovim resničnim zgodbam. V sodelovanju z Inštitutom za proučevanje enakosti spolov (IPES) smo po vzoru Združenih narodov ustvarili kampanjo #OnZanjo, v okviru katere hočemo svetu in moškim pokazati, da moški v ženskah prevečkrat vidijo spolni objekt. Združeni narodi so svojo kampanjo, imenovano Heforshe, začeli leta 2014, podprli pa so jo tudi mnogi svetovno znani zvezdniki, kot sta Emma Watson in Matt Damon. Z njo so hoteli opozoriti, da v sodobnem času še vedno ni popolne enakosti med spoloma in da se žensk še vedno držijo določeni na spol vezani stereotipi.



Kako bi torej bilo, če bi bile vloge obrnjene? Če bi se neka situacija, ki jo imajo mnogi še vedno za tipično žensko, zgodila moškemu? V te se je vživelo 17 znanih Slovencev.