Jan Kovačič: Težko verjamem, da med spoloma obstajajo takšne razlike #video #OnZanjo

V poslu velikokrat še vedno vlada stereotipno prepričanje, da so moški tisti, ki zasedajo pomembne, vodilne položaje. In da so ženske kvečjemu v vlogi njihovih delavk, tajnic, asistentk. A v 21. stoletju nikakor ni več tako.

Veliko je žensk, ki so uspešne in sposobne ter zato v podjetjih zasedajo vodilne položaje. Pa vendar se jim velikokrat zgodi, da jih imajo na kakšnih sestankih ali poslovnih srečanjih moški, ki jih še ne poznajo osebno, stereotipno za tajnice ali asistentke. To se je večkrat zgodilo tudi 53-letni Aniti.

V njeno zgodbo se je skušal vživeti osebni trener, ki ga lahko spremljate v šovu The Biggest Loser Slovenija, Jan Kovačič:

Sam težko verjamem, da je to mogoče. Da v tem času prihaja do takšnih razlik. Da moški in ženske še vedno niso enakopravni. (Jan)

To pa je resnična zgodba 53-letne Anite:

Že 25 let uspešno vodim storitveno podjetje v Sloveniji, prav tako s tem sodelujem s partnerji v sosednjih državah. Vsako leto organiziramo konferenco za naše čezmejne partnerje, s katerimi pa se ne poznamo osebno.

Tako se mi vsakič znova zgodi, da se moji poslovni partnerji na začetku najprej rokujejo z mojimi moškimi sodelavci, ki pa žal ne zasedajo vodilnega položaja. Je predstavnikom moškega spola resnično tako težko razumeti, da se lahko v 21. stoletju na vodilnih položajih znajdemo tudi ženske?