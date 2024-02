Idealno darilo za vaše najdražje za valentinovo se skriva v parfumerijah Douglas

Oglasno sporočilo

Pred nami je najbolj romantičen dan v letu – Valentinovo. Popoln trenutek, da svoji ljubljeni osebi pokažete, kako vam je mar in jo presenetite z majhnim znakom pozornosti, ki jo bo razveselil. Čeprav je valentinovo dan zaljubljenih, ga ni treba rezervirati samo za vaše partnerje, ampak je odlična priložnost, da obdarujete katero koli posebno osebo v svojem življenju in se jim zahvalite za podporo in ljubezen, ki vam jo vsak dan dajejo.

Foto: DOUGLAS PARFUMERIJE d.o.o.

In za letošnje valentinovo so parfumerije Douglas priljubljena lepotna destinacija, saj vemo, da nas vedno razveseljujejo s posebnimi ponudbami, ekskluzivnimi izdelki in izvirnimi idejami. Dišave so pogosto prva izbira, ko govorimo o darilih za to priložnost, Douglas pa je letos poleg ekskluzivnih in priljubljenih znamk ter njihovih dišavnih favoritov pripravil še eno presenečenje! Popolno darilo za svoje najdražje najdete v vseh parfumerijah in na douglas.si. Gre za valentinovo škatlo, v kateri se skrivajo nepogrešljivi lepotni izdelki.

Za vse lepotne navdušence je Douglas ustvaril posebej oblikovan Valentine's box s skrbno izbranimi izdelki, ki so nepogrešljiv del vsake lepotne rutine. Tako lahko v Valentine's box-u najdete različne lepotne izdelke, vključno z maskaro, paleto senčil za oči, oljem za nego ustnic, lakom za lase in mini dišavo. Poleg tega, box skriva tudi must-have izdelke za nego kože, kot so pena za čiščenje obraza, nočni serum in maska za obraz. Izdelki v škatli ponujajo možnost uživanja v majhnih in vsakodnevnih ritualih nege z razkošnim občutkom.

1 / 2 2 / 2

V nadaljevanju predstavljamo 10 najboljših ženskih in moških dišav, ki bi jih vsak želel imeti v svoji zbirki, in ne glede na dišavne note, ki jih ima rada oseba, ki jo želite presenetiti za valentinovo, smo prepričani, da boste v parfumerijah Douglas našli popolno darilo za vsakogar.

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Obiščite bližnjo parfumerijo Douglas ali douglas.si, kjer vas čaka bogata ponudba lepotnih izdelkov, idealnih za obdarovanje vaših najdražjih za valentinovo. Izberite eno izmed svetovno znanih dišav ali svoji najdražji osebi podarite Valentine's box za samo 58,55 EUR in ji s to edinstveno darilno škatlico pričarajte nasmeh na obraz.

Naročnik oglasnega sporočila je DOUGLAS PARFUMERIJE d.o.o.