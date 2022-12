Oglasno sporočilo

Sredi velikega mesta stoji prav posebna trgovina - butična glasbena trgovina NOVA LASTRA. Tukaj otrokom zasijejo oči. Vas zanima, kaj lahko tu počnejo otroci? Glasbil ne gledajo, ampak jih lahko preizkusijo. Otroci so naše največje bogastvo in s svojim znanjem jim želimo približati svet glasbe. Obisk glasbenega butika prinaša posebno doživetje in spoznanje.

Pravljični december je čas veselja in sreče. Je čas, ki ga preživimo z najbližjimi, in je tudi čas obdarovanja. Za večino je to najlepši mesec v letu.

Ne pozabimo: otroci si ne bodo zapomnili tistega, kar je v košu, čevlju, vreči ali čemerkoli že, zapomnili si bodo občutek, ko bodo odpirali darila. Ob nakupovanju ne smemo pozabiti na pomen vseh treh decembrskih mož. Na dobroto. Vzemite si čas, preživite ga skupaj z družino in naj ne bodo igrače samo motilo za otroke, temveč priložnost, da sedete za mizo in se igrate skupaj. Darila bodo otroci pozabili, nikoli pa ne bodo pozabili občutkov ob igranju z vami. Najlepši občutek je, ko otrok v roke prime glasbilo, na primer violino, in vam zaigra svojo najljubšo melodijo. Angelski zvok violine, še posebej v teh prazničnih dneh, poboža dušo še tako zahtevnega poslušalca.

Glasbilo je darilo in z njim marsikoga razveselimo

Saj veste, najboljšega darila ni, obstaja pa najboljše glede na želje in potrebe posameznika.

Nakup določenega glasbenega inštrumenta od nas zahteva kar nekaj pomembnih informacij, ki jih lahko poiščemo sami ali pa se o tem pogovorimo z izkušenimi osebami. V prispevku se bomo osredotočili na nakup violine.

Znano je, da imajo kupci violine pogosto veliko vprašanj. Zanima jih, kateri ponudnik je najprimernejši, koliko naj odštejejo za violino in kako ugotoviti, da je izbrano glasbilo primerna za njih. Največja dilema pa je zagotovo to, ali se odločiti za nakup stare/rabljene ali nove violine.

V prvi vrsti je poleg izbire pravega inštrumenta pomembna izbira pravega ponudnika. Njegova naloga je, da vam violine ne bo le prodal, ampak vam bo pred nakupom dobro svetoval, prav tako kasneje, ko boste morda imeli nepričakovane težave.

Pri ponudniku ne pozabite pregledati prav vseh storitev, vključenih v nakup. Preverite, ali vam prodajalec/svetovalec omogoča preizkus violine v dvorani. Pri izbiri glasbila, kot je violina, nikoli ne iščite najnižje cene, temveč raje sledite kakovosti. Na dolgi rok se vam bo to zagotovo obrestovalo. V veliko pomoč pri nakupu vam bo tudi otrokov učitelj igranja inštrumenta. Ti pogosto spremljajo svoje učence in njihove starše ob obisku glasbene trgovine in sami preizkusijo inštrument.

Igranje inštrumenta otroke uči, da vztrajajo skozi ure, mesece in včasih leta vadbe, preden dosežejo določene cilje. Učenje inštrumenta zahteva ure koncentracije in potrpljenja. Violina ima strmo krivuljo učenja. Preden lahko slišite en sam zvok, se morate najprej naučiti, kako držati violino, kako držati lok in kam postaviti noge. Otroci morajo biti vztrajni, tudi če stvari ne gredo dobro, kar je neprecenljiva spretnost za vsa področja življenja.

Otroci se pri igranju instrumenta naučijo sprejemati kritike ter konstruktivno kritizirati sebe in druge, ki jih poslušajo. Predvsem skupinske lekcije in nastopi lahko otrokom pomagajo razumeti, da nihče, vključno z njimi ali vrstniki, ni popoln in da imajo vsi možnost za izboljšave. Nastopanje v javnosti je pomembna veščina ne glede na to, ali postanete profesionalni glasbenik ali ne, saj pomaga krepiti samozavest.

Orkestrski instrumenti: godala: violina, viola, violončelo, kontrabas, pihala: flavta, oboa, klarinet, saksofon, fagot, trobila: rog, trobenta, pozavna, tuba in druga trobila, tolkala.

Drugi instrumenti: instrumenti s tipkami: klavir, orgle in harmonika, brenkala: kitara, harfa, kljunasta flavta.



Najkakovostnejši inštrumenti za ugodno ceno

Številni proizvajalci/izdelovalci violin imajo v svojem naboru produkte zasnovane tako, da izpolnijo zahteve violinistov na vseh ravneh, od začetnikov do profesionalnih violinistov. Te blagovne znamke so si prislužile velik ugled in na splošno veljajo za varno odločitev.

Naši dobavitelji so naši dolgoletni poslovni partnerji.

Na podlagi dolgoročnih poslovnih partnerstev vam lahko v glasbenem butiku NOVA LASTRA d.o.o. zagotavljamo najkakovostnejše inštrumente za ugodno ceno.

V glasbenem butiku NOVA LASTRA v Domžalah lahko instrument preizkusite in kupite, nekatere modele violin pa lahko tudi najamete.

V položaju, v katerem smo se na neki način znašli vsi, eni tako, drugi drugače, je nujno, da se, če se nismo že prej, zdaj zavemo, kaj so naše vrednote, kaj daje smisel našemu življenju in kaj si v življenju resnično želimo. December je mesec, ko prosti čas večinoma preživljamo z družino in prijatelji.

Letošnji december bo prvič drugačen, tudi za nas, saj se lahko pohvalimo z novo spletno trgovino www.novalastra.si. Nakupovanje potrošnega materiala za glasbenike in določenih inštrumentov prek spleta je preprostejše, bolj praktično, cenovno ugodno, pa še izdelek lahko vrneš, če ti ni všeč ali pa ti ne ustreza njegova velikost ipd. Čeprav tudi sama raje kot prek spleta nakupujem v fizičnih trgovinah, sem ugotovila, da je nakupovanje prek spleta lahko zabavno, preprosto, pa še čas prihraniš, saj ti ni treba razmišljati, kaj boš oblekel/oblekla, ko odrineš od doma, ni se ti treba naličiti ali si urediti pričeske itd. Skratka, prihraniš čas in denar, ker se ti ni treba nikamor voziti. Preprosto v pižami sedeš za računalnik in brskaš po internetu ter nakupuješ. In tudi če kupuješ kaj za bližnje, lahko plačaš vnaprej, paket pa dostavijo osebi, ki jo želiš obdariti, tako da stik ni potreben. Skratka strah, da letos darilc ne bo, je zaman. Če res nimaš ideje, kaj kupiti za letošnja darilca, ogromno idej najdeš na spletni strani https://www.novalastra.si/sl/kategorija/darila.

Skratka, zdaj je idealen čas, da se končno posvetimo strankam in svetovanju pri nakupu glasbil.

Skrbno izbrana darila povedo več kot tisoč besed. Poskrbite, da bo veseli december resnično vesel, in izberite darila oziroma glasbila skupaj z nami v glasbenem butiku NOVA LASTRA, saj GLASBILO JE DARILO.

