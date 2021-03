Giulianijeva hči obožuje seks v troje: Zaradi tega sem boljša oseba

Hči nekdanjega newyorškega župana in Trumpovega odvetnika Rudyja Giulianija je v javnem eseju priznala, da uživa v seksu v troje in da je zaradi tega postala boljša oseba.

"Intimnost med dvema človekoma je kot ping-pong, toda s tremi ljudmi je to kot podajanje žoge brez mreže in načrta. Ta odprtost mi je spremenila življenje," je v odkritem eseju za Vanity Fair priznala Caroline Rose Giuliani, 32-letna hči Rudyja Giulianija, nekdanjega newyorškega župana in odvetnika nekdanjega predsednika Donalda Trumpa.

V eseju, ki nosi naslov A Unicorn’s Tale: Three-Way Sex With Couples Has Made Me a Better Person (Zgodba samoroga: seks v troje s pari me je naredil boljšo osebo, op. p.) je Caroline odkrito spregovorila o svoji seksualnosti in o tem, kako uživa v poliamoriji (odnos, ki vključuje več ljubezenskih partnerjev). Delila je tudi svojo izkušnjo samoroga – osebe, ki prevzame vlogo tretjega partnerja za pare, ki si želijo seksa v troje.

Caroline odkrito pojasnjuje, da je svojo "radovednost, odprtost in občutek za pustolovščino" zares začela sprejemati šele, ko je začela spati s pari. Dodala je, da se je skozi to izkušnjo "lažje spoprijemala z depresijo, tesnobo in dolgotrajnimi kognitivnimi učinki mladostniške anoreksije".

V monogamnih razmerjih se ni čutila izpopolnjene

Razkrila je, da se v preteklih monogamnih razmerjih ni čutila izpopolnjene, a ni mogla ugotoviti, kaj je tisto, kar ji manjka. Slutila je, da je biseksualna, a še ni raziskala te svoje plati.

Po tem, ko je hodila s parom in s tema partnerjema imela trojčka, pa je spoznala, da je pravzaprav panseksualna in ne biseksualna. "Ljudje me privlačijo glede na njihovo prisotnost in energijo in ne glede na njihov biološki spol, spol ali spolno identiteto," razlaga.

Zaveda se, da jo zaradi "odprtega načina življenja" mnogi zmerjajo s prostitutko, vendar ji je to pomagalo spoznati, da je "empatična, odprtih misli, globoko pustolovska in močno predana pripovedovanju zgodb, ki zmanjšujejo stigmo, ki obdaja spolnost in duševno zdravje, vključno z njeno," dodaja.

Za konec je zapisala, da upa, da bo njena izpoved pomagala osvetliti napačne predstave o poliamoriji.

Preberite tudi: