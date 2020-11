Bizaren nastop Trumpovega odvetnika: pot in barva na obrazu #video

Nekdanji župan New Yorka in odvetnik Donalda Trumpa Rudy Giuliani se je med tiskovno konferenco močno potil, pri čemer mu je začela po obrazu teči črna barva.

Tiskovno konferenco odvetnika Donalda Trumpa Rudyja Giulianija o nedavnih ameriških volitvah je zasenčilo njegovo močno potenje, pri čemer mu je začela po obrazu teči še črna barva, za katero se predvideva, da je bila barva za lase.

A frizerji so hitro razložili, da barva za lase ne bi smela tako puščati. Nekdanji župan New Yorka je verjetno uporabil maskaro in si z njo potemnil zalisce, ki ponavadi osivijo hitreje kot preostali lasje.

Karkoli je že uporabil, ni bila dobra ideja, saj mu je med potenjem barva začela teči z zalisc, med prejemajem vprašanj novinarjev pa si je ves čas brisal prepoten obraz, kar ni ostalo neopaženo - splet je že poln opazk in šal na njegov račun, ob čemer se zabavajo tudi številni voditelji oddaj, ko so Trevor Noah, Seth Meyers, Jimmy Kimmel in Jimmy Fallon.

"Najprej muha, nato barva," je pripomnila tviterašica Natasha Patel, ki se je nanašala na podpredsednika Mika Pencea, ki je postal virlen zaradi muhe, ki je rpistala na njegovih laseh na enem izmed zadnjih soočenj pred volitvami.

"Kako se je začelo. Kako se nadaljuje," je tvitnil tviteraš Joseph Albert:

V ZDA se namreč nadaljuje štetje glasovnic predsedniških volitev in Giulianijeva novinarska konferenca je bila del tega. Trump in njegovi zavezniki so po ZDA vložili več kot 20 tožb proti izidom volitev. Trdijo, da je šlo za veliko organizirano prevaro, za kar doslej niso predstavili dokazov, tožbe pa niso uspešne. Trump skuša zdaj neposredno vplivati na zvezne države, da zavrnejo izide in potrdijo njegove elektorje.

