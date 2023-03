Razkrito: Med žrtvami prostitucije v Sloveniji tudi precej mladoletnih otrok

Tekavec je izpostavil, da policija že preiskuje sume kaznivih dejanj na škodo otrok, kjer so omenjene tudi različne lokacije. "Ker je preiskava trenutno še v teku in gre seveda za mladoletne osebe, vam ta trenutek več informacij ne morem dati," je odgovoril na novinarsko vprašanje glede preiskav.

Tekavec je izpostavil, da policija že preiskuje sume kaznivih dejanj na škodo otrok, kjer so omenjene tudi različne lokacije. "Ker je preiskava trenutno še v teku in gre seveda za mladoletne osebe, vam ta trenutek več informacij ne morem dati," je odgovoril na novinarsko vprašanje glede preiskav. Foto: Bor Slana

Tudi mladoletniki v Sloveniji so lahko žrtve prostitucije, zlasti dekleta, ki bežijo iz vzgojnih zavodov. V času bega so izpostavljene spolnim zlorabam in z veliko verjetnostjo tudi prostituciji v zameno za zatočišče, hrano in drogo, so opozorili na današnji okrogli mizi o zaznavanju prostitucije otrok v Sloveniji.

Na okrogli mizi, ki so jo skupaj s predstavniki policije in centra za socialno delo Ljubljana - Šiška, pripravili v društvu Ključ - center za boj proti trgovanju z ljudmi, so predstavili rezultate raziskave o zaznavanju prostitucije otrok v Sloveniji. Raziskavo so jeseni 2022 izvedli v društvu Ključ, z njo pa so pri strokovnih delavcih preverili, ali so pri svojem delu že naleteli na osebo z izkušnjo prostitucije ter ali so kdaj posumili, da je bil otrok žrtev prostitucije.

Precej žrtev prostitucije mladoletni otroci

Vprašalnik so poslali na 900 različnih naslovov in dobili 351 izpolnjenih, največ od srednjih šol, centrov za socialno delo in nevladnih organizacij. "Približno 10 odstotkov anketirancev oziroma 36 oseb je zaznalo možnost, da se otrok ukvarja s prostitucijo. Večinoma so pojasnili, da gre za otroke med 15. in 18. letom starosti, ob čemer pa je precejšnje tudi število tistih, ki so izbrali odgovor, da gre za otroke, mlajše od 15 let. Skupno število otrok, za katere so strokovni delavci sumili, da so žrtve prostitucije, je po preštetih najnižjih možnostih znotraj posameznih številčnih oken 120, najvišje pa 248," je rezultate ankete predstavila predsednica društva Polona Kovač.

Med pomanjkljivostmi ankete je izpostavila zlasti dejstvo, da anketirancev niso spraševali po imenih in priimkih morebitnih žrtev prostitucije, zato se lahko osebe, za katere anketiranci sumijo, da so bili žrtve prostitucije, v njihovih odgovorih podvajajo.

Za raziskavo o prostituciji otrok v Sloveniji so se v društvu Ključ odločili tudi zato, ker so v pogovorih z žrtvami trgovine z ljudmi zaznavali, da so imele prve izkušnje v prostituciji še pred izpolnjenim 18. letom starosti. Ugotovili so tudi, da mladoletniki niso zabeleženi v uradnih statistikah kot žrtve prostitucije.

Policija sicer tovrstna dejanja obravnava kot različna kazniva dejanja, med drugim gre lahko za spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let.

V Sloveniji se to dogaja večinoma v zasebnih prostorih

V Sloveniji je sicer značilno, da se prostitucija izvaja v zasebnih prostorih, kot so stanovanja, najeti objekti, saloni za masažo, gostinski in nočni lokali. Vsem je skupna ponudba, ki se oglašuje na specializiranih internetnih straneh in socialnih omrežjih ter forumih, je med drugim izpostavila višja kriminalistična inšpektorica z oddelka za kriminalne združbe na Generalni policijski upravi Anja Mrkalj Kastelic.

Strokovna sodelavka Centra za socialno delo Ljubljana Šiška Irena Velič pa je med drugim izpostavila ranljivost mladih, zlasti deklet, ki bežijo iz vzgojnih domov in pri tem postanejo žrtve oseb, ki izkoriščajo njihovo stisko.

"V zadnjih dveh letih smo se srečali z vsaj štirimi primeri deklet, za katere z gotovostjo vemo, da so bili vključene v prostitucijo. Običajno gre za osebe, ki izhajajo iz disfunkcionalnih družin in imajo tudi hude čustvene in vedenjske težave," je poudarila Velič, pri čemer je kot vzrok za te težave med drugim navedla tudi epidemijo covida-19.

Lokacije v domžalskih hotelih in tudi ljubljanskem hotelu

Kot posebej zaskrbljujoče pa je izpostavila tudi izkušnje mladih deklet, ki so na begu in ki v zameno za zatočišče, drogo, denar ali kaj drugega nudijo spolne usluge. Dekleta so v neformalnih pogovorih izpostavila tudi več lokacij, kjer se to dogaja. "Dekleta mi v neformalnih pogovorih povedo, da se to dogaja v hotelih v Domžalah in v ljubljanskem hotelu InterContinental," je povzela Velič in dodala, da se v pogovorih z različnimi dekleti pojavljajo iste lokacije.

Otroci in mladoletniki, ki so pogosto na begu, so poseben izziv tudi za policijo, je poudaril vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto na upravi kriminalistične policije Robert Tekavec. Po njegovih besedah na policiji odkrivanju, preiskovanju in preprečevanju vseh oblik spolnih zlorab otrok namenjajo posebno pozornost, se pa zavedajo, da vsa kazniva dejanja na tem področju niso prijavljena.

Ob tem je vse, ki vedo za spolno zlorabo otrok ali pa zgolj sumijo, da je do zlorabe prišlo, pozval, da to nemudoma prijavijo policiji. Veličeva pa je med drugim izpostavila, da je bilo lani samo na območju Ljubljane na begu 63 otrok iz štirih vzgojnih zavodov. "To je enormna številka. Čas je, da nekaj ukrenemo in da vplivamo tudi na odločevalce, da se zakonodaja prilagodi in da zaščitimo te otroke," je dejal.

Korenitih sprememb si želijo tudi v društvu Ključ, kjer verjamejo, da je mogoče sistem izboljšati in na ta način otrokom, ki so izkoriščani v prostituciji, nuditi podporo in pomoč.

Med drugim si želijo, da se trgovino z ljudmi z namenom prostitucije in drugih spolnih zlorab v Sloveniji začne prepoznavati, kot je to opisano v mednarodnih pogodbah in kazenskem zakoniku, "ne pa se prepuščati pretirani družbeni tolerantnosti do prostitucije", je poudarila Kovač. Želijo si tudi, da bi strokovni delavci še bolj proaktivno odkrivali žrtve trgovine z ljudmi in spolnega izkoriščanja, zlasti otrok, ter več izobraževanj za mladostnike na omenjenem področju.