Amsterdam napoveduje: od maja nič več konoplje v rdeči četrti

Lokalni mediji so poročali, da so skoraj vsi svetniki podprli ukrepe, s katerimi bi zmanjšali motenje prebivalcev. Mestni svet je v četrtek tudi napovedal, da se bodo restavracije in bari ob petkih in sobotah morali zapreti do 2. ure zjutraj, novi obiskovalci pa ne bodo smeli vstopiti v staro mestno četrt po 1. uri zjutraj.

Trenutno je prodaja alkohola v trgovinah, trgovinah z alkoholnimi pijačami in kavarnah v četrti rdečih luči nezakonita od četrtka do nedelje po 16. uri. Zdaj mestni svet od prodajalcev zahteva, da v tem času popolnoma odstranijo alkohol iz svojih trgovin ali pa ga skrijejo.

V večini javnih prostorov v Amsterdamu je uživanje alkohola nezakonito.

Siti so nadležnih turistov in preprodajalcev

Nizozemska prestolnica je dobro znana po kavarnah s konopljo in privabi na milijone turistov letno. Toda domačini so se pritoževali, da privabljajo ulične preprodajalce in da zloraba drog in alkohola povečujeta stopnjo kriminala.

Po trenutni nizozemski zakonodaji je posedovanje, proizvodnja ali trgovanje z drogami kaznivo dejanje. Vendar imajo Nizozemci "politiko tolerance", ki kavarnam dovoljuje prodajo konoplje pod strogimi pogoji. Eden od teh pogojev je, da kavarne ne smejo povzročati težav, vlada pa jim je naročila, naj prenehajo privabljati tuje uživalce drog.

Poleg novih zakonov bo amsterdamski svet spomladi sprožil kampanjo Izogni se, ki bo ciljala na turiste, ki potujejo v prestolnico zaradi drog, alkohola ali spolnosti.