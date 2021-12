Prva država v EU legalizirala marihuano za osebno uporabo

Osebe, starejše od 18 let, bodo na Malti po novem lahko imele v posesti do sedem gramov marihuane, doma pa bodo lahko gojile do štiri rastline.

Parlament Malte je sprejel zakonsko podlago za legalizacijo marihuane za osebne potrebe, poroča BBC. Poleg legalizacije posesti in vzgoje rastlin je parlament dovolil ustanavljanje neprofitnih organizacij, ki bodo svojim članom lahko omogočale dostop do marihuane. Polnoletne osebe bodo lahko tako imele v posesti do sedem gramov marihuane, če bo količina dosegla do 28 gramov, jih čaka prekrškovna kazen v višini sto evrov.

"Za zakonsko opredelitev področja smo se odločili, ker želimo ljudem omogočiti alternativo črnemu trgu," je zakon pred mesecem dni komentiral predsednik malteške vlade Robert Abele. Kajenje marihuane v javnosti in pred mladoletnimi osebami pa ostajata prekrškovni dejanji. Za kajenje marihuane v javnosti je zagrožena kazen v višini 235 evrov.

Malta je tako postala prva država v EU, ki je legalizirala marihuano za osebno uporabo. Podobne načrte imajo še Nemčija, Italija, Luksemburg in Švica, medtem ko na Nizozemskem uporabo marihuane v nekaterih primerih tolerirajo že desetletja.