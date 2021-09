Koliko časa bo marihuana še na spisku prepovedanih poživil?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vsaj v letu 2022 bo marihuana ostala na spisku prepovedanih poživil, izvršni odbor Wade pa je na svojem zasedanju v Istanbulu sklenil, da bodo prihodnje leto še enkrat izvedli znanstvene preglede vsebnosti in učinkovin te rastline, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Po prejemu številnih zahtev je izvršni odbor sklenil, da svetovalna skupina, ki ustvarja protidopinški spisek, še enkrat prouči status konoplje," so zapisali pri Wadi. "Trenutno je uporaba prepovedana in tako bo ostalo tudi v letu 2022," so še pripisali.

Sha'Carri Richardson je bila po seriji izjemnih dosežkov v teku na 100 m med kandidatkami za zlato kolajno na igrah v Tokiu in med kandidatkami za eno od zvezdnic iger.

Na dopinškem testu po ameriških kvalifikacijah za igre junija letos v Eugenu, kjer je 21-letnica zmagala, pa je padla na testu zaradi marihuane in bila suspendirana za mesec dni. Prav njen pozitiven test pa je sprožil novo razpravo o smiselnosti uvrstitve marihuane na spisek nedovoljenih poživil.

Mnogi ocenjujejo pristop Wade v zvezi z marihuano za nepotrebnega in zastarelega. Tudi prvi mož Svetovne atletike Britanec Sebastian Coe je med tistimi, ki zahtevajo novo preverjanje marihuane na spisku Wade.

"Trenutek za novo oceno ni nerazumen," je ob robu iger v Tokiu dejal Coe. "To je smiselno. Ni vklesano v kamnu. Treba se je prilagajati in stvari občasno ponovno oceniti."