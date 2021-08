Zvezdnica razkrila nenavaden hobi

"V času karantene sem prenehala s pretiranim vdajanjem užitkom in se lotila pozitivnih ritualov, ki izhajajo iz tradicije, dodala pa sem jim svoj pečat," je o svojem novem hobiju, čebelarstvu, povedala slavna ameriška pevka Beyonce in dodala: "Tako vesela sem, da bosta moji hčeri dobili zgled teh ritualov od mene."

Beyonce, ki se je začela ukvarjati s čebelarstvom, ni navedla, na kateri od njenih posesti ima čebelnjake. Zvezdnica ima namreč domovanja v Miamiju, Los Angeles in New Orleansu. Nazadnje je bivala v priljubljenem letoviškem območju Hamptons z možem Jay-Z-jem in njunimi otroki Blue Ivy, Rumi in Sirom.

Zvezdnica si želi pretekle rituale prenesti na svoje otroke. Foto: Guliverimage/AP

Pevkino novo zanimanje za vzrejo čebel prihaja iz zdravilnih lastnosti medu, je razkrila. "Med ima zdravilne lastnosti, ki koristijo tako meni kot mojim otrokom," je povedala zvezdnica.

Gojila bo tudi konopljo

Povedala je še, da namerava gojiti tudi konopljo zaradi njenih blagodejnih učinkovin. "CBD sem odkrila na svoji zadnji turneji, kjer sem izkusila njegove protibolečinske in protivnetne učinke, pomagal mi je tudi pri nespečnosti," je povedala.

Nad konopljo jo je navdušil soprog Jay Z, ki je ustvaril svojo linijo marihuane, navdušen uporabnik pa je tudi pevkin oče Mathew Knowles.

