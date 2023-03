V ljubljanskem hotelu šokirani ob informacijah o domnevni prostituciji mladoletnih

Vodstvo ljubljanskega hotela InterContinental je izredno presenečeno in šokirano ob informacijah o domnevni prostituciji mladoletnih v njihovih prostorih, s čimer so se seznanili iz medijev. Od omenjenih dogodkov in ravnanj se odločno distancirajo, o tem pa jih doslej ni obvestil noben organ oz. vpletena institucija, so pojasnili za STA.

"Vodstvo hotela skladno s korporativno politiko ostro obsoja tovrstna dejanja in bo tvorno sodelovalo v kakršnemkoli postopku, in če je v moči vodstva, pomagalo h končnemu epilogu," so v ljubljanskem hotelu InterContinental zapisali v odgovoru na vprašanja STA.

Do bara in welnessa brez legitimacije

Kar zadeva nadzor pristopa gostov hotela in zunanjih obiskovalcev, pa pojasnjujejo, da opravljajo legitimacijo ob prijavi gostov, žal pa nimajo pristojnosti preverjanja oz. legitimiranja preostalih obiskovalcev tako hotela kot preostalih servisnih storitev v hotelu. Mnoge stranke oziroma gosti prihajajo zgolj v restavracijo in bar v 20. nadstropju, konferenčne dvorane v 19. nadstropju in javnosti odprt wellness v 18. nadstropju, kjer tudi dvigala omogočajo neposreden dostop brez uporabe kartice, pojasnjujejo.

"Naše osebje je sicer usposobljeno, da prepozna sumljive aktivnosti in da se pravočasno in pravilno odzove ter po potrebi pokliče varnostnika in policijo v primeru sumljivih dogajanj, bo pa vodstvo hotela na podlagi današnjih informacij še bolj posvetilo pozornost ozaveščanju in prepoznavanju sumljivih aktivnosti gostov," so še zapisali v ljubljanskem hotelu.

Več lokacij razkrili za Društvo Ključ

Na današnji novinarski konferenci Društva Ključ so namreč govorili o prostituciji med mladoletnimi, tudi med dekleti, mlajšimi od 15 let. Med drugim je strokovna sodelavka Centra za socialno delo Ljubljana Šiška Irena Velič predstavila svoje izkušnje z neformalnimi pogovori z mladimi dekleti, ki so na begu in ki v zameno za zatočišče, drogo ali denar nudijo spolne usluge.

Konkretnih primerov sicer niso izpostavljali, kot je bilo razumeti, lahko iz zgodb deklet sklepajo, da gre za organizirano mrežo teh, ki omogočajo to dejavnost. V teh pogovorih so dekleta po besedah Veličeve izpostavila več lokacij, kjer se to dogaja, pri čemer se v pogovorih z različnimi dekleti pojavljajo iste lokacije. Med temi naj bi bil tudi omenjeni ljubljanski hotel.