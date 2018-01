Dekle, ki ji znani in manj znani Slovenci razkrivajo telo in dušo #foto

22-letna Klara Leben, kreativna pozitivka in ljubiteljica fotografije, je pred letom dni zasnovala profil na Instagramu In Bed With Klara . Sicer žgečkljiv naslov ima hkrati zelo poglobljeno vsebino, kjer njeni portretiranci in portretiranke ob zajtrku v postelji razkrivajo svoj pogled na duševno zdravje in razmišljajo o (dobrem) počutju v svoji koži.

Pred kratkim je Klara pred objektiv zvabila tudi nekdanjo mis, zdaj pa osebno trenerko Nives Orešnik. Foto: Instagram

Profil na Instagramu In Bed With Klara je zaživel lani. Kaj se je takrat dogajalo v vašem življenju in zakaj ste se odločili za preplet na prvi pogled žgečkljivega naslova in zunanje podobe ter razmišljujoče vsebine?

Klara Leben je motor profila na Instagramu In Bed With Klara. Foto: Osebni arhiv Vse skupaj se je začelo lansko leto, ko me je v okviru Erasmusove študentske izmenjave zaneslo v Španijo. Tam sem imela več časa za razmišljanje o sebi in o svoji prihodnosti ter projektih, ki si jih želim izpeljati. Tako se je rodil tudi koncept za profil In Bed With Klara.

Projekta sem se lotila brez posebnih pričakovanj, v bistvu je bilo to nekaj zame, ''za dušo''. V življenju me že od nekdaj ženejo projekti, ki mi predstavljajo kreativni izziv.

Tokrat je osebna stiska postavila velik izziv na moji poti. Ko sem bila najbolj izgubljena in nisem vedela, kako naprej, kaj šele, kam, se mi je porodila ideja, ki jo zdaj ''furam'' na Instagramu @inbedwithklara. Gre za koncept, kjer malo bolj resno temo (duševno zdravje) predstavljam na zabaven in nekoliko drzen način.

Kdo so bile vaše prve "stranke"?

Začela sem s svojimi prijatelji, ki se jim je ideja zdela zanimiva, potem pa se je sčasoma razširila tudi na širšo javnost. Če se zdaj ozrem nazaj, lahko rečem, da se je glavnina dogajanja v povezavi s profilom In Bed With Klara zgodila v obdobju zadnjih treh mesecev.

Izsek iz razmišljanja nekdanje mis Slovenije, danes osebne trenerke in modela Nives Orešnik:



"Ljudje še zmeraj mislijo, da če si 'lep', ti je olajšano tri četrt stvari v življenju. Da uspeh pride kar sam, da je preprosto najti partnerja, da te imajo kar vsi radi, da imaš srečo, ker si se tak rodil, da ti nič ne more iti narobe. Druga skrajnost pa ti na podlagi videza prisodi nesposobnost, ti kar določi karakterne lastnosti ter presodi o tvoji neinteligenci ... "

Kakšne ljudi sicer vabite k sodelovanju?

Izbira je navadno naključna. Povabim nekoga, ki pritegne mojo pozornost. Bistvo je v sami zgodbi, izjavi, ki jo oseba poda pod objavljeno sliko. Slaba samopodoba, anksioznost, depresija so še vedno tabu teme, o katerih se premalo govori.

Kdo poskrbi za stajling?

Moji gostje sami. Vedno jim rečem, naj se sami odločijo, ali bodo oblečeni v kombinezon ali bodo na pol goli, kakor jim je ljubše in kakor se bolje počutijo. Se pa zavedam, da je tanka meja med tem, ali nekaj izpade vulgarno ali simpatično. Mislim, da do zdaj te meje nismo prestopili.

Fotografirate pri vas doma, v vaši pravi postelji?

No, zdaj je bilo že toliko ljudi v moji postelji, da ne spim več tam (smeh).

Izsek iz razmišljanja fitneserke Melisse Estrella:



"Že kot otrok sem na lastni koži občutila grenkobo 'bullyinga'. Bila sem punčka, katere starši so prišli iz Bosne, obraz, poln aken, korekcijska očala in kot pika na i še zobni aparat. Približno v tem času me je mama vpisala na gimnastiko. Tu se začne moja pot športnice ter skozi ta proces tudi spoznanje, da zlobni komentarji in posmehovanje nimajo vpliva, če si sam zadovoljen s seboj."

Fotografije so obdelane, nekatere so tudi dokaj sočne. Predvidevam, da z namenom.

Res je, ravno zato, da pritegnejo ljudi. So kot neka fasada, ki pritegne bralca. Ljudje smo, hočeš nočeš, vizualna bitja, in če želimo pritegniti pozornost, potrebujemo tak pristop. Vsaj jaz tako mislim. Še posebej v današnji dobi, ko so ideali družbe postavljeni v nedosegljive višave popolnosti. Pomislite, komu sledimo na Instagramu? Tistemu, ki ima nekaj, kar si mi želimo biti, doseči. Nekdo, ki nas na tak ali drugačen način navdihuje …

Sicer moj namen ni pristati v postelji samo s slavnimi (Slovenci), kljub temu pa je moj letošnji cilj med rjuhe ''inbedwithklara'' zvabiti Nino Pušlar, ki z vsebino svojih pesmi širi ljubezen, ter meni zelo ljubo zdravnico Sanelo Banović, znano po svojem predavanju na TEDx na temo duševnega zdravja.

Številni se ne zavedajo pomena naše samopodobe v povezavi z duševnim zdravjem. Če se slabo počutimo v svojem telesu, to negativno vpliva tudi na naše odzive in razpoloženje. To govorim iz lastnih izkušenj, saj sem se tudi sama znašla v obdobju izzivov, iskanja same sebe.

Izsek iz razmišljanja Katarine Benček, vodje butika Urbani obešalnik:



"Svet socialnih omrežij in interneta je privedel do tega, da s(m)o postali bolj obremenjeni kot kadarkoli z iluzijo popolnosti, saj to gledamo vsak dan na svojem “feedu”. Popoln nos, popolna usta, popolna postava, popolno razmerje, popoln zajtrk, popoln ... popoln … popoln ... ta POPOLNOST NE obstaja, bodimo realni."

Zakaj ste se odločili, da toliko poudarka namenite prav duševnemu zdravju?

Ker menim, da se o duševnem zdravju veliko premalo govori. Statistika namreč kaže, da je leta 2010 s pojavom recesije in, mimogrede, tudi s pojavom Instagrama število depresivnih ljudi poskočilo kar za desetkrat.

Mladi odločno preveč časa preživijo na družbenih omrežjih. Njihov prvotni namen je povezati ljudi, rezultat pa je povsem drugačen, saj smo na družbenih omrežjih vse prej kot družabni. Znašli smo se osamljeni. Anksioznost in depresija pa spremljata že toliko Slovencev, da bi antidepresive lahko jedli kot ''bombončke''.

Manjkajo nam dotiki, objemi in pristne povezave z bližnjimi. Tega nam všečki na Instagramu definitivno ne morejo dati.

Izsek iz razmišljanja pevke Gaje Prestor:

"Ljudje so se norčevali iz mene in govorili, da nikoli ne bom uspela. A življenje me je naučilo, da nič ni bolj pomembno kot to, da imaš rad svoje telo. Ko sem ideal “dekleta z naslovnice” spremenila na “srečna in zadovoljna v svojem telesu”, se je vse spremenilo. Moje telo je postalo zdravo tako, da sem ga začela imeti rada, polniti z dobro hrano in pozitivno energijo. Vsako telo je drugačno, a tisto, kar šteje, je tisto, kar je v njem - srce."

Kakšen je sicer vaš pogled na družbena omrežja? Kot predstavnica generacije, ki ste zrasli z njimi …

Po eni strani do družbenih omrežij gojim pozitiven odnos, saj smo zahvaljujoč njim ljudje na neki način bolj povezani, je pa seveda težava vsebina, ki jo prinašajo. Ni vse tako krasno, kot je videti na prvi pogled. Do fotovsebin je treba ohraniti distanco. Primerjanje z drugimi ni še nikomur prineslo nič dobrega, občutki manjvrednosti pa še manj.

Številni družbena omrežja že uporabljajo kot vir zaslužka. Ste tudi sami že razmišljali o monetizaciji?

Trenutno še nisem pretirano razmišljala o tem. Delam izključno iz lastnega veselja. Imela sem sicer nekaj ponudb za oglaševanje, vendar sem vse, z izjemo ponudnika zdrave prehrane, ki jo uživajo moji gostje, zavrnila, ker ne sodijo v moj koncept. Nočem postati ''oglasna deska'' za milijon različnih izdelkov, ampak samo za tiste, ki so mi res pri srcu. Sicer pa sem vedno odprta za nova sodelovanja, če seveda sodijo v mojo zgodbo.