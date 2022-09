Če skupaj počneta te tri stvari, sta popoln par

Se kdaj vprašaš, ali sta res za skupaj? Beri naprej in mogoče ugotoviš – malo za šalo in malo zares. Vsekakor pa v nadaljevanju najdeš kar nekaj idej za skupno preživljanje časa.

Ljubezen je čudovita, včasih težka, vendar je "nagrada" vredna vsega truda. V prvi vrsti so za uspešno zvezo potrebni komunikacija, vrednote, skupni cilji in kopica manjših dejavnikov, ki zvezo poglabljajo ali jo razdvajajo.

#1 Kdo kuha in pospravlja?

Stanovanje, hiša, dom so stvari obeh in oba morata zanje tudi skrbeti. Če se odgovor na zgoraj zastavljeno vprašanje glasi "oba", sta na pravi poti. Le zakaj bi kuhal in pospravljal vedno samo eden? Delo v gospodinjstvu mora biti enakomerno razdeljeno in le tako vama lahko ostane več časa za prijetne stvari, ki jih rada počneta skupaj. Razdelita si opravila, za najtežje opravke pa poskrbita skupaj. Pa še namig: med pospravljanjem si lahko zavrtita to "playlisto" in pospravljanje bo prijetnejše.

Glasba in ples sproščata, čiščenje in urejen dom pa nedvomno vplivata na boljše počutje.

P. S.: "Playlista" je dolga točno šest ur in sedem minut. Upamo, da bosta nered počistila veliko prej. V nasprotnem primeru pa … srečno!

#2 Koliko serij gledata skupaj?

Imata popolnoma enak okus za filme in serije ali le redko najdeta nekaj, kar je všeč obema? Mi verjamemo, da se vedno najde nekaj za oba. Zato smo pobrskali po predlogih in sestavili seznam serij, ki si jih preprosto morata ogledati skupaj:

Euphoria,

Archive 81,

After Life,

Inventing Anna,

Love Is Blind,

Vikings: Valhalla,

Bridgerton,

Stranger Things,

The Umbrella Academy,

Russian Doll,

Peacemaker,

Tokyo Vice.

Če sta si te serije že ogledala, klikni tukaj, saj se zagotovo najde še kaj, kar bo obema zanimivo. Poiščeta lahko najbolj gledane filme in serije na svetu, ki so dostopne na različnih platformah.

P. S. 2: Pri skupnem spremljanju serij je najhuje, če si kakšen del en partner ogleda sam in nato namerno ali nenamerno partnerju razkrije razplet zgodbe.

#3 Pari, ki si delijo hrano, ostanejo skupaj

Se strinjaš z zgornjim? Mi vemo, da je to preprosto res. Tisti pari, ki si delijo hrano, so zagotovo za skupaj.

