Bo zaradi samoizolacije v prihodnjih mesecih več ločitev? #video

Za mnoge to pomeni več časa za intimnost in zbližanje s partnerjem, medtem ko pri parih, kjer so odnosi že načeti, to prinese več napetosti in celo več ločitev, kar se je zaradi epidemije zgodilo tudi na Kitajskem.

Človek vsekakor ni narejen za zaprtost, ljudje smo družabna bitja, samoizolacija za mnoge pomeni zapor v čustvenem smislu, situacija zaprtosti na človeka zelo vpliva, poudarja psihoterapevtka Veronika Podgoršek. Posledično vpliva tudi na partnerske odnose.

"Biti z nekom 24 ur na dan skupaj lahko tudi dobre zakone oziroma partnerske odnose postavi pod velik vprašaj," je dejala psihoterapevtka.

Foto: Getty Images

Številni strokovnjaki že opozarjajo, da je v prihodnjih mesecih pričakovati več razhodov in ločitev med partnerji, samoizolacija pa daje večji prostor tudi nasilju. Fizičnemu in psihičnemu. Da se nasilje dogaja, že vemo, a priložnosti bo sedaj še več, poudarja Podgorškova.

Zato sta v prihodnjih tednih še toliko bolj pomembna strpnost in občutek za sočloveka. Nekaterim parom pa lahko samoizolacija prinese tudi čas, ki ga v hitrem tempu življenja ni uspelo ujeti.

