Bo skrivnost uspešne komunikacije razodeta?

Metajezik posreduje več informacij kot navadni jezik

Kako nas drugi vidijo, je močno odvisno od našega tona glasu, pogleda, izraza na obrazu, telesne drže in vseh kretenj, ki jih uporabljamo.

To je tako imenovani metajezik, ki sogovorniku posreduje številne informacije o nas. Že samo v našem glasu je zajetih veliko informacij o naših občutjih in čustvih, ki jih nevede izražamo s tonom in ritmom glasu.

Naš glas, podobno kot govorica telesa, izraža naš odnos do stvari.

Spoznala bo možnosti svojega glasu in nastopanja

Povabili smo vas, da nam zaupate, kako bi vam lahko NLP-trenerka in coachinja Mojca Žirovnik Bocelli pomagala doseči osebne in morebitne poklicne cilje.

Nagrajenka Maja Funa Nagrajenka, ki bo na enkratnem svetovanju poskušala izboljšati svojo nebesedno in besedno komunikacijo, je Maja Funa, profesorica razrednega pouka iz Vipave.

Priložnost postati res dober govorec

"Rada bi se naučila glasovnih vaj, ki bi bile primerne zame, in se poučila o primerni telesni drži. Ker delam kot učiteljica, je zelo pomembno, da skrbim za svoj glas, ki naj bo tudi prijeten za sogovornike. Za moje delo so nastop in govorniške veščine zelo pomembne, glas mora biti blagozvočen, da je nastop tak, kot je treba, itd. Izjemno pomembna je tudi nebesedna komunikacija. Želela bi, da bi bila čim bolj odprta in pozitivno naravnana," je povedala nagrajenka Maja Funa.

Tudi po mnenju Bocellijeve je veliko bolj pomembno to, kako nekaj povemo – kako se vedemo na nebesedni ravni –, kot zgolj to, kaj povemo.

Kako sporočiti, da smo zaupanja vredna oseba?

Coachinja Mojca Žirovnik Bocelli bo z nagrajenko v eni uri razčlenila njen način nastopanja – tako na glasovni kot nebesedni ravni. Izvedela bo, kako skrbeti za svoj glas in kako s primerno nebesedno komunikacijo sporočati, da si zaupanja vredna oseba. To je v njenem poklicu še posebej pomembno.

"Od svetovanja pri coachinji si obetam predvsem to, da bo analizirala moj nastop in izpostavila stvari, ki se jih mogoče niti ne zavedam, ko nastopam pred ljudmi," je še povedala Maja Funa, ki nima izkušenj s tovrstnim svetovanjem, je bila pa že na tečaju retorike. Za sodelovanje v nagradni igri se je odločila, ker se ji je zdela zelo koristna za njeno delo.

Pogoj za uspešno komunikacijo in dober nastop je tudi zdravo grlo, nato sledi pravilna izbira besed. Z besedami, govorico telesa in glasom izražajmo to, kar mislimo. Tako bomo delovali pristno in skladno s tem, kar govorimo.

Nasveti za zdravo grlo v hladnem vremenu

V hladnem vremenu je treba dihati skozi nos, da se zrak lahko filtrira, ogreje in navlaži, preden pride v pljuča.

Pijte dovolj tekočine. Pijača naj bo mlačna. Izogibajte se vročim in hladnim napitkom.

Okrepite svoj imunski sistem. Jejte veliko sadja, zelenjave in druge zdrave hrane ter živite zdravo.

Preveč govorjenja lahko preobremeni vaše grlo in izsuši sluznico v njem, zato postane dovzetna za okužbe. Tiho govorjenje je dobro za vaše grlo, poleg tega pa vas ljudje bolj pozorno poslušajo.

Preprečujte okužbe: v obdobju prehladov in gripe ohranjajte ljudi na varni razdalji. Če kdo v vaši bližini kašlja, se mu preprosto izognite.

Bolečine v grlu je treba vzeti resno, morda tudi kot znak, da je treba bolje poskrbeti za svoje splošno dobro počutje, se posvetiti tudi svojim hobijem, predvsem pa ljudem, ki jih imamo radi.