V njihovih očeh je vse drugače

Starši imajo glavno vlogo pri učenju otrokovega sodelovanja v prometu. To je za otroka zelo zahtevno področje, ki se ga mora šele naučiti, pri določenih posebnostih pa mora dozoreti.

Otroci so namreč spontani in nimajo še pravega občutka za predvidevanje, ki pa ga udeleženci v prometu nujno potrebujejo. Spontanost pri otrocih namreč pomeni, da odreagirajo v trenutku, kar najbolje ponazorimo s tekom za žogo, ki se odkotali na cestišče. Otrok brez pomisleka steče za žogo, saj je tisti hip povsem osredotočen na igro.

Tudi ko hodi ob cesti, lahko nekaj zanimivega na drugi strani cestišča povsem prevzame njegovo pozornost. Takšne situacije so pogoste, še posebej v naseljih, kjer se veliko dogaja in ima otrok lažen občutek varnosti ter je zato bolj sproščen.

Zato potrebuje predvsem veliko vaje, da vsa vedenja v prometu avtomatizira in da spozna prometne predpise. Z leti ga bodo izkušnje – seveda pozitivne – in razlaga staršev postopoma pripeljale do tega, da se bo naučil tudi predvidevanja.

Drugačna pravila, ki veljajo v malem svetu

Otrok ima razvojne značilnosti in če jih poznamo, si lažje predstavljamo, kako dojema dogajanje v prometu. Predvsem čisto drugače kot mi odrasli.

Njegovo vidno polje je še zelo ozko, usmerjeno na točno določeno stvar, pozornost mu jemljejo stvari, ki ga v tistem trenutku pritegnejo. Poleg tega so otroci tudi precej nižji in ne opazijo vsega, kar se dogaja na cesti. Ne znajo še oceniti smeri, od koder prihaja zvok, ko pa zagledajo avto, pa ne morejo oceniti, kako hitro se bliža.

Tudi njihova orientiranost v prostoru je še "v izgradnji", zato včasih pomešajo levo in desno stran, kar se dogaja celo odraslim.

Ko se nam zdi, da smo ga naučili, kako se prečka cesto, ker smo to večkrat preizkusili, moramo to veščino prenesti na čisto vse prehode čez cesto, ki jih mora otrok prečkati na poti v šolo. Zanj še ni splošnih pravil, potrebuje konkretno izkušnjo.

Čeprav nas bo mali učenjak na vse pretege želel prepričati, da obvlada pot v šolo, pa do drugega razreda, ko bo po zakonu dovolj star za to, vseeno dobro povadimo.

Učne ure se začnejo že v vozičku

Zakon določa, da mora otrok v prvem razredu osnovne šole hoditi v šolo in domov v spremstvu odrasle osebe. Z učenjem začnimo zgodaj.

Prve učne ure se dogajajo, ko sploh ne vemo – ko je otrok še v vozičku, star je približno dve leti in že razume, kaj mu govorimo, in vidi, kako se tudi sami vedemo. Takrat je čas za stalno razlago prometnega dogajanja, ki praviloma vse majhne otroke zelo zanima. Naš zgled tudi šteje, zato ne prečkajmo ceste pri rdeči luči na semaforju, medtem ko mu razlagamo, kdaj se pravilno prečka cesto.

Skupaj opravimo šolsko pot, po kateri bo hodil

Samostojna pot v šolo je tista preizkušnja, na katero otroka začnemo navajati že nekaj let prej. Ko pa začne obiskovati prvi razred, pa pride čas, da učenje še okrepimo.

Če le imamo priložnost, z otrokom čim večkrat peš opravimo pot, po kateri bo hodil. Pri tem aktivno razlagajmo, kaj se dogaja in kje so zanke, kakšna so prometna pravila in kako naj se prepriča, da je varno za prečkanje ceste. Ko ocenimo, da to vsaj približno že razume, na križiščih preverjajmo, kaj bi on storil v tistem trenutku. Pot poskušajmo opraviti v urah, ko je promet podobno gost kot takrat, ko bo otrok hodil k pouku. Nedelje so izvrstne za vajo, a žal ni tiste gneče, zaradi katere je izkušnja prometa povsem drugačna.

Preizkušajte različne poti in preverjajte, ali se otrok znajde v okolju. Z njim se stalno pogovarjajte o različnih nevarnostih v prometu. Hoja po parkirišču je tvegana, ker voznik otroka hitro spregleda, prav tako se mora na semaforju vedno prepričati, ali vsa vozila upoštevajo signalizacijo. Če na poti v šolo ni zagotovljenih površin za pešce, otroka naučimo, da naj hodi ob levem robu vozišča v smeri hoje, tako da ga nasproti vozeči vozniki prej opazijo.

Slovenija: 1,5 smrtne žrtve med otroki na milijon otrok

Najpogostejši vzrok smrti otrok in mlajših odraslih po vsem svetu so prometne nezgode.

Slovenija se po podatkih Zavoda varna pot sicer uvršča med varnejše evropske države z vidika varnosti otrok, saj beležimo približno 1,5 smrtne žrtve med otroki na milijon otrok.

Vsako leto na slovenskih cestah umre v povprečju pet otrok in mladostnikov v starosti 0–17 let (od tega v povprečju en predšolski ter osnovnošolski otrok), okrog 60 jih je hudo poškodovanih, v zadnjih štirih letih ni bilo hujših nesreč na šolskih poteh.

Največ prometnih nesreč z udeležbo otrok se zgodi znotraj naselij in v popoldanskih urah. Tudi glavni vzrok za sprejem na zdravljenje v bolnišnico pri mladostnikih in mlajših odraslih predstavljajo poškodbe v prometnih nezgodah. Otroci so najpogosteje udeleženi v prometu sicer kot potniki v vozilih.

