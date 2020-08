Mreženje študentov za boljšo skupno prihodnost

V karanteni in epidemiološki krizi smo se vsi srečali z nečim novim, nepredvidljivim. Porodila so se vprašanja o smiselnosti naših osebnih in družbenih življenjskih okvirov ter o tem, kakšna bo naša prihodnost in kako jo narediti lepšo in boljšo. Tudi študentom sta se študij in življenje v preteklem študijskem letu v marsičem spremenila. Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani je v tem času študentom ponudila možnost, da se povežejo, organizirajo podporo in ponudijo informacije, potrebne v teh izrednih razmerah. Študentje so na pobudo in pod vodstvom mentorice doc. dr. Saše Poljak Lukek pripravili projekt Študenti za študente. Namen projekta je povezovanje in izmenjava informacij, mnenj in vizij med študenti članic Univerze v Ljubljani – bistvo projekta pa je mreženje med študenti različnih študijev s ciljem ustvarjati čim boljšo skupno prihodnost .

Pomen projekta najbolje prikažejo odmevi sodelujočih. Študentka Zakonskih in družinskih študijev Teološke fakultete Univerze v Ljubljani Zoia Murgelj Stibrič o svojem sodelovanju pri projektu Študenti za študente pravi: "Sama sem se projektu pridružila, ker me je navdušila ideja. Končno nekaj, kjer se lahko vsi študenti različnih smeri povežemo in delimo mnenja o trenutnem dogajanju in o tem, kaj nas čaka v prihodnosti. S študentko Nano Krušič sva se odločili, da prevzameva družbena omrežja. Kje sploh začeti? Kako pridobiti študente, ki bodo pripravljeni sodelovati? Ali bo drugim študentom ideja prav tako všeč? Pojavljalo se je veliko vprašanj in strahov, kako se vsega skupaj lotiti, vendar ni manjkalo niti idej, ki so zelo hitro odgovarjale na ta vprašanja. Sodelovanje pri projektu mi je pomenilo res veliko, saj sem se ogromno naučila, poleg tega pa sem se zamotila in nisem 24 ur na dan razmišljala o tem, kaj se dogaja okoli nas. Sčasoma sem opazila, da se sledilci počasi nabirajo, kar je zame pomenilo, da študente res zanimajo vsebine in podcasti, ki so jih vodile študentke Larisa Gorc, Elizabeta Korenčan, Špela Parte in Manca Andoljšek. Očitno smo študenti res potrebovali platformo, kjer lahko izvemo, kaj se dogaja, kaj nas čaka."

Študentka Nana Krušič pa je svojo izkušnjo reflektirala takole: "Projekt je zame pomenil nekaj novega in svežega v kaosu, ki smo ga doživljali nekaj mesecev nazaj – razmišljati, kako ljudem pomagati in kako ostati pozitiven v težkih trenutkih, zna biti pravi zalogaj. S projektom Študenti za študente smo preostalim poizkušali iz različnih vidikov pokazati, kaj sta karantena in pandemija pomenili za ljudi, kako se s tem spopadajo in kako poskrbeti zase v takih razmerah. Da pa ni bilo vse turobno, smo na družbenih omrežjih poskrbeli za veliko pozitivnih misli in zapisov. S študentko Zoio Murgelj Stibrič sva odgovorni za družbena omrežja, prek katerih poteka promocija – v teh časih je to najpomembnejše delo in obenem zelo zahtevno. Hitro trčiš ob resničnost, ko uvidiš, kako težko je pridobiti ljudi, in ko se vprašaš, s kakšno vsebino in na kakšen način pritegniti njihovo pozornost. Kljub temu so se ljudje začeli odzivati – to potrjuje, da so nas opazili in da delamo v pravo smer."

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Študentka Manca Lončrič, ki je prav tako sodelovala pri projektu, je zapisala: "Sodelovanje pri projektu je zame pomenilo ohranjanje stika s kolegi in profesorji, priložnost za odkrivanje in iskanje informacij o koronavirusu oz. o življenju v času epidemije, pa tudi spoznanje, da lahko kljub nekakšni prisilni samoizolaciji nek projekt naredimo podobno kakor običajno ali pa ga izpeljemo na povsem drugačen, nov način. Če se dotaknem še čustvene plati v času epidemije, v kateri so prevladovali strah, tesnoba, negotovost in panika, pa mi je projekt dajal občutek, da nisem sama, da podobno doživljajo in preživljajo tudi drugi in da gredo skozi podobne izzive."

Cilj projekta je pridobiti študente, da bi sami in po svojih željah ter potrebah oblikovali Facebook, Instagram in spletne učilnice; tedensko dodajajo nove vsebine, podcaste, kolumne, ideje za filme, knjige in potovanja ter različne zapise. Izkazalo se je, da so študentje s svojim pogledom na svet in dogajanje v njem ogledalo družbi in jim je zato vredno prisluhniti ter sprejeti njihovi dejavnost in ustvarjalnost.

Na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani spodbujamo takšno sodelovanje med profesorji in študenti. Projekt Študenti za študente dokazuje, da takšno sodelovanje prinaša dobre, celo nepričakovane rezultate, na katere smo ponosni vsi, ki smo v projekt vključeni.

Skupno sporočilo študentk, vključenih v projekt, pa je: "Veselimo se sodelovanja z različnimi ljudmi in profili, ki so zavzeti, polni novih idej, željni ustvarjanja podobnih vsebin ter podelitve svojih izkušenj in dogodivščin. Zato vabimo vse študente in študentke, ki si želijo novih izkušenj in takšnega – lahko tudi drugačnega – sodelovanja, naj nam pišejo na: studentizastudente1@gmail.com."

S projekti, kakor so Študenti za študente, poletne šole, program Erasmus, znanstveno-raziskovalni projekti za študente in mnoge druge dejavnosti, Teološka fakulteta sledi svojemu poslanstvu, ki je tako kakor ob njeni ustanovitvi pred sto leti tudi danes na pragu digitalne dobe govor o Bogu in človeku. Študente in študentke usposabljajo za miselno jasno obravnavo pomena, ki ga imajo danes in za naš prostor teme, kakor so transcendenca ali eksistenca, krščansko izročilo in izročila drugih svetovnih verstev, etične vrednote in moralen odnos do posameznika in sveta, družbena odgovornost, solidarnost in sodelovanje – vse to v okviru miselne avtonomije ter kakovostnega pedagoškega in raziskovalnega dela.

Fakulteta odpira vrata študentom, ki želijo s študijem razviti kritično misel, duhovno zrelost in sočutje do sočloveka ter se dejavno vključevati v družbeno življenje.

Pripravila: doc. dr. Saša Poljak Lukek