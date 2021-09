Kdaj otroku kupiti prvi pametni telefon?

Razmišljate, da bi otroku kupili mobitel? Otroci navadno kar iz rokava stresejo razloge, zaradi katerih nujno potrebujejo svoj prvi pametni telefon. Na nas starših pa je, da ocenimo, kdaj je pravi trenutek, predvsem pa, da to naredimo odgovorno, otroka ustrezno pripravimo na ta veliki trenutek ter ga naučimo varnega in odgovornega vedenja v digitalnem svetu.

Pred nakupom prvega pametnega telefona za otroka si vzemite dovolj časa za tehten razmislek. Posvetujte se s partnerjem in otrokom. Da bo pogovor lažje stekel, smo za vas poiskali nekaj koristnih napotkov, ki vam bodo olajšali odločitev.

Želja ali potreba?

Tako kot pri vseh drugih odločitvah v življenju, ki se nanašajo na porabo denarja, je tudi ob nakupu novega mobitela pomembno prepoznati razliko med željami in potrebami. To je torej odlična priložnost, da otroka seznanimo s pomembno lekcijo o porabi denarja.

Kaj si torej vaš otrok želi od mobitela in kaj resnično potrebuje? Želje lahko hitro poletijo v nebo. Poskrbite torej, da bo prvi pametni telefon omogočal vse, kar ste skupaj ocenili, da vaš otrok potrebuje. To je lahko tudi vaš star mobitel, ki ga ne potrebujete več.

Ločite med otrokovimi željami in potrebami. Naj prvi mobitel otroku omogoča vse, kar potrebuje. Foto: Getty Images

Če je otrokov seznam želja daljši in jih izbrani mobitel ne pokrije v celoti, skupaj pripravite načrt za prihodnost, ki vključuje preizkus odgovornosti. Določite obdobje, v katerem mora otrok poskrbeti, da novega mobitela ne bo izgubil ali poškodoval. Če bo uspešen, mu dovolite, da si po izteku testnega obdobja s privarčevanim denarjem kupi nov pametni telefon, ki bo ustrezal njegovim željam. Seveda mu ga lahko kupite tudi sami, a poskrbite, da bo vsaj del stroškov otrok sam poravnal z žepnino ali denarjem, ki ga je prejel ob rojstnem dnevu. Naučiti se sprejemati kompromise je del odraščanja, učimo pa se z izkustvi.

Za le 1 € do SIM-kartice, telefonske in 5 € dobroimetja



Vprašanje, kaj otrok resnično potrebuje, se nanaša tudi na paket, ki ga bo otrok uporabljal za klicanje. V Telekomu Slovenije so za starše in otroke, ki se odločajo za prvi mobitel, pripravili zgolj za 1 € (namesto za 8,5 evra), na kartici pa je že naloženih kar 5 €. Ponudba bo vejala vse do 31. 10. 2021.



Da poraba ne bo prevelika, paket Mobi omogoča brezplačne klice na izbrano telefonsko številko in Vprašanje, kaj otrok resnično potrebuje, se nanaša tudi na paket, ki ga bo otrok uporabljal za klicanje. V Telekomu Slovenije so za starše in otroke, ki se odločajo za prvi mobitel, pripravili posebno ponudbo za uporabnike predplačniške telefonije Mobi . Ponudba vključuje kartico Multi SIM , namenjeno vsem, ki že imate mobitel za otroka in potrebujete le SIM-kartico in telefonsko številko. V posebni ponudbi lahko kartico Multi SIM kupite(namesto za 8,5 evra), na kartici pa je že naloženih kar 5 €. Ponudba bo vejala vse do 31. 10. 2021.Da poraba ne bo prevelika, paket Mobi omogočain brezplačen prejem GB

Naj vam otrok sam pove, zakaj potrebuje mobitel. Otroci se lahko brez telefona počutijo tudi socialno izključene. Foto: Telekom Slovenije

Vprašajte otroka, zakaj potrebuje mobitel

Naj vam otrok sam pojasni, zakaj potrebuje mobitel. Morda gre zgolj za statusni simbol. Vsekakor je pomembno, da vam sam ubesedi svoje želje in pričakovanja. Hitro se lahko zgodi, da je želja po mobitelu povezana z uporabo aplikacije, ki jo je otrok videl pri vrstnikih. V tem primeru poskrbite, da vnaprej preverite, za kakšno aplikacijo gre. Zagotovo nočete, da otrok dobi pametni telefon, nato pa mu boste prepovedali uporabo aplikacije, zaradi katere si je sploh želel svoj mobitel.

Ocenite otrokovo zrelost

Čeprav ne obstaja predpisana starost, pri kateri bi bili vsi otroci zreli za mobitel, pa vseeno obstajajo kazalniki, ki kažejo, ali je vaš otrok dovolj zrel ali ne. Je vaš otrok odgovoren? Bo prišel na dogovorjeno mesto ob dogovorjeni uri? Ali pogosto izgublja svojo lastnino? Je skrben? Če na primer pogosto pozablja svojo šolsko torbo ali druge predmete v šoli, najverjetneje ni primerno, da mu v skrb zaupate dražji mobitel.

Ali vaš otrok pogosto izgublja predmete? Če je tako, se lahko to zgodi tudi z njegovim mobitelom. V tem primeru naj prvi mobitel ne bo predrag. Foto: Getty Images

Vzgojite odgovornega uporabnika pametnih naprav

Pogovorite se o digitalnem odtisu, ki ga puščamo na internetu, in o primerni uporabi pametnih telefonov. Pomena ozaveščanja staršev in otrok o zdravi, uravnoteženi, varni in odgovorni uporabi mobilnih naprav se zavedajo tudi pri Telekomu Slovenije, zato so zanje pripravili Mojo prvo pogodbo. S podpisom te otrokom in mladostnikom pomagajo, da bodo postali odgovorni uporabniki, staršem pa omogočajo spremljanje, v kolikšni meri se otrok oz. mladostnik drži dogovorjenega.

Poleg pogodbe za mlade, ki jo lahko dobite v Telekomovih centrih ali natisnete s spletne strani, pa lahko v Telekomovih centrih dobite tudi otroško različico pogodbe. Tej so za lažje spremljanje priložene tudi nalepke, ki jih otrok prejme ob tedenskem ali mesečnem upoštevanju zapisanih dogovorov. Moja prva pogodba vključuje tako dogovor glede tega, kdaj bodo otroci uporabljali mobitel in za katere namene, kot tudi glede tega, kaj bo posledica nespoštovanja pogodbe ali nagrada v primeru natančnega in doslednega upoštevanja vseh določil iz pogodbe.

Naučite otroka odgovorne uporabe pametnih naprav. Foto: Getty Images

Skrbno določite porabo

Ko ste se z otrokom dogovorili, za katere namene, kdaj in kako bo uporabljal nov mobitel, je čas, da se pogovorite tudi o porabi podatkov in drugih mobilnih enot. Starši otrok in mladostnikov se navadno odločajo za nakup predplačniških paketov Mobi. Paket Mobi lahko starši ali drugi otrokovi bližnji, ki so naročniki Telekoma Slovenije, polnijo tudi prek Žepnine.

Žepnina omogoča, da starši plačujejo polnjenja kar prek mesečnega računa, in sicer do vrednosti, ki jo prav tako določijo sami. V tem okviru lahko nato otroci oziroma mladostniki sami polnijo svoj račun. Otroci lahko seveda porabijo tudi manj, kot določa limit, in v tem primeru bodo tudi starši plačali manj.

Vsekakor je smiselno, da starši ves čas bdite nad otrokovo porabo. Posebej če je otrok mlajši, mu tudi jasno razložite, kolikšna količina klicev, sporočil in podatkov je še spremenljiva, da bo njegova poraba skladna z dogovorjeno.