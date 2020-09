Kakšen mobitel potrebujejo šolarji?

Kdaj je pravi čas za prvi mobitel? Kakšen mobitel je najbolj primeren za prvošolca ali petošolca? Kako omejiti porabo? To so samo nekatera izmed vprašanj, ki si jih predvsem na začetku šolskega leta postavljajo starši.

Mobiteli so postali pomembni sodobni tehnološki pripomočki, ki so nam na marsikaterem področju olajšali življenje in hkrati vplivali na naš vsakdan. Odrasli z mobitelom rokujemo ves dan – za hitro komunikacijo, brskanje po spletu, fotografiranje in uživanje v različnih multimedijskih vsebinah. Današnji otroci rastejo ob pametnih napravah, so del njihovega vsakdana, zato odločno in dolgotrajno prepovedovanje nima nobenega smisla.

Točnega odgovora na vprašanje, kdaj je pravi čas za prvi mobitel, sicer ne boste našli nikjer, splošno prepričanje strokovnjakov pa je, da naj to ne bi bilo pred vstopom v šolo.

Postopno in z nekaj omejitvami

Šola predstavlja tisti mejnik v otrokovem življenju, ko lahko kot starši prvič začnemo razmišljati o nakupu prvega mobitela. Pri tem je ključno, da se z otrokom usedemo in mu dobro predstavimo ne samo funkcije telefona, ki jih bo verjetno zelo hitro spoznal, otrok mora poznati predvsem tudi vse pasti, ki so povezane s pametnimi napravami, in ne nazadnje tudi omejitve komunikacije in sporočanja z vrstniki.

Najmlajši uporabniki nedvomno potrebujejo več nadzora in omejitev, ki jih lahko določite tako časovno kot tudi s pomočjo aplikacij, ki nadzorujejo uporabo mobitela. Pomembno je, da povod za nakup ni zadovoljevanje otrokove kaprice ali njegove zdolgočasenosti. Prvi mobitel je kanal, prek katerega boste lahko komunicirali s svojim otrokom in dobili zagotovilo, da je na varnem. Predvsem je to pomembno za tiste šolarje, ki so bolj samostojni in se sami odpravijo na pot v šolo in domov.

In ko vas čaka sam doma, je to najboljši pripomoček za to, da boste vedno vedeli, da je na varnem. In da vas lahko navsezadnje pokliče, če je v stiski ali osamljen – ena topla beseda je lahko najboljša tolažba.

Za še večjo varnost na internetu Skrivni agent, ki nam pomaga odgovoriti na vprašanje, kaj počne naš otrok na mobitelu in internetu, se imenuje Kaspersky. To je mobilna aplikacija Kaspersky Safe Kids, ki poskrbi za postopno navajanje otroka na odgovorno uporabo mobitela in za njegovo večjo varnost pri uporabi interneta. Vključuje aplikacijo za otroka in aplikacijo za starše, ki ju vključimo prek računa My Kaspersky.

Foto: Getty Images

Izbiro mobitela prilagodite otrokovi starosti

Naslednja dilema staršev je nedvomno tudi izbira pravega mobitela. Naj vas pri tem ne vodi otrokova želja po najboljšem in najnovejšem modelu, saj se na trgu najdejo zelo dobri mobiteli že v nižjem cenovnem rangu.

Mobitel bo vam in otroku olajšal vsakodnevne stike, ko se vam bo moral javiti ob prihodu iz šole ali po koncu aktivnosti. Za otrokove prve korake v svet mobilne komunikacije zato priporočamo enega od predplačniških paketov Mobi.

Foto: Getty Images #Prednaročniško razmerje: plačujete, kolikor naložite, in čisto nič več. Pri paketu Mobi ni bojazni, da bi otrok pomotoma zapravil preveč.

#Za manjše uporabnike: idealen za mlajše šolarje, ki šele vstopajo v svet mobilnosti in ne potrebujejo veliko podatkov in minut za telefoniranje.

Izberite paket Mobi po svoji meri

Telekom Slovenije je ob začetku šolskega leta pripravil prav posebno ponudbo – z dvema kul mobiteloma in z drugimi ugodnostmi, s katerimi bo povezovanje z najbližjimi še lažje. Paket Mobi že vključuje SIM-kartico in 5 EUR dobroimetja. Šolarjem to jesen priporočamo LG K20.

LG K20 – To je lahko prvi pametni telefon vašega odraščajočega šolarja oziroma najstnika, na katerem je vse, kar potrebuje za brezskrbno brskanje po spletu in komuniciranje s svojimi prijatelji. Hkrati omogoča tudi zelo dobro multimedijsko izkušnjo, zahvaljujoč sodobni kameri.

Nokia 105 – Za babice in dedke pa priporočamo Nokio 105, s katero bodo lahko ostali v stiku s svojimi vnučki.

Še več ponudb paketov MOBI si lahko ogledate TUKAJ.



Za to, da bo otrok lažje sprejel odgovornost, ki jo s seboj prinaša prvi mobitel, Telekom Slovenije priporoča, da z njim podpišemo Prvo pogodbo, s katero se z otrokom vnaprej dogovorimo o pravilih uporabe mobitela, nagradah in posledicah.

Akcijska ponudba: podvojene količine zakupov

V posebni akcijski ponudbi, ki traja do konca septembra 2020, pa bo vaš mladi uporabnik za isto ceno dobil podvojene količine pogovorov in prenosa podatkov.

Več o ponudbi si lahko preberete TUKAJ.

Foto: Getty Images

Več prenosa podatkov

Svojemu šolarju pa lahko podarite tudi več prenosa podatkov. Delite gigabajte, ki jih imate v svojem naročniškem mobilnem paketu Telekoma Slovenije. Večkrat v enem mesecu lahko brezplačno podarite 1, 5, 10 ali 20 gigabajtov, vaš otrok pa lahko brezskrbno uporablja internet. Več o storitvi preberite TUKAJ.