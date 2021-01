Nataša in Jan se vračata: Kako začeti z izpolnjevanjem ponovoletnih zaobljub #video

Če se kaj ni spremenilo od lani, so to novoletne zaobljube. Le kdo jih nima? Med njimi je še vedno največ tistih: "Po novem letu pa res začnem!" Seveda govorimo o željah, ki zadevajo hujšanje in nasploh bolj zdrav, aktiven življenjski slog, na katerega je večina vsaj med prazniki, nekateri pa celo med celotnim posebnim letom 2020, pozabila. In kako začeti? Osebna trenerja Nataša Gorenc in Jan Kovačič se vračata, a tokrat z dobrimi nasveti za vse nas.

Foto: Instagram Nataša Gorenc in Jan Kovačič sta ena naših najbolj priljubljenih osebnih trenerjev, ki smo ju lahko spremljali tudi, ko sta pomagala pri neverjetnih telesnih preobrazbah tekmovalcev resničnostnega šova The Biggest Loser Slovenija. In čeprav je bilo leto 2020 zelo posebno, še vedno ostajajo enake tudi številne zaobljube ljudi o zdravem načinu življenja in večji športni aktivnosti. Kako začeti, sta nam Nataša in Jan pokazala že lani, zato smo ob tem obudili spomin v zgornjem videoprispevku, saj vam kakšen dober nasvet in namig lahko koristita tudi letos. Še več napotkov za 2021 pa sta nam trenerja zaupala spodaj ...

Foto: Instagram

"Letošnje leto je res zelo stresno in velika preizkušnja tako za našo psiho kot za telo. Ljudem bi svetovala, da si vsak dan nujno vzamejo nekaj časa samo zase, svoje telo in da umirijo in sestavijo svoje misli. Ker smo ogromno v zaprtih prostorih, pritiski pa so z vseh strani veliki, lahko tudi odnosi z najbližjimi kdaj postanejo napeti. Zato si nujno vzamemo čas za sprehod (hitro hojo) v naravi ali hojo v hrib, kjer se bomo preznojili in vmes predihali marsikatero težavo. Tako bomo domov prišli lahkotnejši.

Foto: Instagram "Tudi glede telovadbe zadeve poenostavimo. Osnovne krepilne vaje za moč in gibljivost naj bodo naša stalnica. Pomembno je, da se organiziramo in si, tudi če delamo od doma, urnik določimo. Odločimo se za dneve v tednu in uro, ko bomo telovadili. Tega se držimo "kot pijanec plota"! Tako bomo padli v neko rutino in lažje prišli do zastavljenega cilja, torej dobre fizične pripravljenosti. Zdaj je na voljo cel kup spletnih programov, ki vas bodo postopoma vodili do vašega cilja. Pazite predvsem, da gre za programe za celo telo, ki imajo prikazane prilagoditve za različne stopnje telesne pripravljenosti. Tudi sama z novim letom stopam na svojo platformo, kjer vas čakajo novi kratki, a zanimivi treningi za čisto vsak dan. Za dosego ciljev je najpomembnejša doslednost, torej da ne spuščamo treningov in jih opravimo tudi, ko se najmanj počutimo pri volji za vadbo. Pri prehrani pa priporočam zmernost! Torej da se ne odrečete najljubši hrani, a v njej ne pretiravate!" nam za leto 2021 svetuje Nataša.

Foto: Instagram

"Fitnes centri še vedno ostajajo zaprti, zato vam svetujem, da če še niste začeli vaditi doma, to začnete čim prej. Trenutno je na voljo kar pestra izbira vodenih spletnih programov, kamor se lahko priključite. Tudi sam sem se prilagodil razmeram in na svoji spletni strani vodim spletne vadbe. Poleg tega pa seveda čim več gibanja na svežem zraku. Z vadbo in aktivnostmi začnimo postopoma, pri hrani pa se izogibajmo različnim dietam. Tako pri vadbi kot tudi pri hrani se izogibajmo skrajnostim. Izberimo vadbo oz. športno aktivnost, s katero bo gibanje postalo stalnica v našem življenju, prav tako pa naj bo tudi pri prehrani," pa pravi Jan.