Zvezdnice so začele bikini nositi na še bolj drzen način

Bikinke že od nekdaj veljajo za enega najbolj drznih stilov kopalk, zdaj pa so jih zvezdnice naredile še bolj žgečkljive.

Eden od letošnjih trendov nošenja kopalk je tudi eden najbolj drznih. Za to so poskrbele zvezdnice, ki so začele zgornji del kopalk nositi drugače obrnjen navzdol.

Trend so že posvojile slavne sestre Kardashian-Jenner, brazilska manekenka Bruna Marquezine, brazilska igralka Ísis Valverde, ne zaostaja pa niti srbska zvezdnica Jelena Karleuša.

Ideje, kako stare bikinke nositi na nov način, lahko najdete na Instagramu: