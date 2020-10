Znane Slovenke navdušujejo v petkah

Nižje jesenske temperature niso dovoljšen razlog, da se odpovemo visokim petam in elegantnim stylingom. V inspiracijo vam je lahko jesenski "dress to impress" navdih Tjaše Kokalj Jerala, Lare Begič in Gaje Prestor.

Preverite, kako bodo to jesen Deichmannovo bogato ponudbo visokih pet in elegantne obutve nosile slovenske modne poznavalke. Ne pozabite, na koncu prispevka lahko glasujete za videz, ki vas je najbolj navdušil in z malo sreče osvojite privlačne nagrade.

Čeprav visoke pete niso njena prva izbira, Tjaša Kokalj Jerala tudi tokrat navdušuje v graciozni črno-beli opravi, ki poudarja njeno eleganco.

"Visokih pet nikoli nisem zares rada nosila, bile so vedno bolj kot nujno zlo. A vseeno imajo nekaj v sebi, neko posebno moč, zaradi katere jih v resnici nič ne premaga po eleganci, gracioznosti, seksapilu .... Zadnje čase se navdušujem nad škornji, ki segajo nad kolena in kombinacija pet ter teh škornjev zna biti kar malce premočna. Zato sem jih kombinirala z daljšo in zelo priljubljeno slip obleko ter jih malce umirila z dolgo jopo," svojo izbiro obrazloži Tjaša Kokalj Jerala.

Ljubiteljica enobarvnih modnih kombinacij Lara Begič nas je očarala z varno in klasično eleganco črne barve – s črno obleko, črnimi usnjenimi škornji ter suknjičem in torbico v isti barvi. Piko na i videzu je dodala z zlatim nakitom.

"Mala črna oblekica je klasičen in vsestranski kos, še posebej priročen pa je takrat, ko se moramo urediti za kakšno bolj posebno priložnost. Čeprav temperature padajo, se nam ni treba popolnoma odpovedati oblekicam, ki jih lahko kombiniramo z visokimi usnjenimi škornji, ki so vroč kos te sezone. Za popestritev videza sem dodala še usnjen suknjič, ki pristaja k čevljem. Sem velika ljubiteljica enobarvnih modnih kombinacij, zato sem izbrala malo črno torbico, vse skupaj pa začinila z zlatim nakitom. Tako sem svoje jesenske kose združila v preprosto, a udarno kombinacijo," razloži Lara Begič.

Za nekoliko več drznosti se je odločila priljubljena Gaja Prestor. Namesto obleke je nadela usnjene kratke hlače in drzne usnjene škornje z visoko peto. Videz je zaokrožila z belim volnenim puloverjem, za dodatno »začinjenost« pa je poskrbela z najlonkami leopardjega vzorca.

"Dress to impress je zame vsakodnevni moto. Življenje je modna pista in vsak dan se splača obuti nekaj drznega. Za današnji look sem izbrala bolj drzne usnjene škornje z visoko peto, ki se super ujemajo z usnjenimi kratkimi hlačami. Bel volnen pulover je moj "must" kos letošnje jeseni. Udoben, a vseeno drzen look, ki ga povežejo še najlonke z leopardjim vzorcem," je povedala Gaja Prestor.