"Modni čudež", ki ga bomo nosile tudi to jesen

Eden izmed najbolj udobnih in igrivih modnih trendov letošnje jeseni je zagotovo športni šik, kjer imajo glavno vlogo predvsem vsestranske superge. Te so v garderobi sodobne ženske zelo pomembne, v zadnjih letih pa ponovno doživljajo pravi preporod, prisoten tudi na modnih pistah priznanih modnih hiš. So trendovske, praktične, univerzalne in udobne, primerne za ležeren sprehod po mestu ali za razne poslovne priložnosti in sestanke.

Tudi letošnja jesen bo nedvomno bogata s supergami, v katerih bosta poudarjeni predvsem eleganca in ženstvenost. Stilske kombinacije? Te se raztezajo v neskončno možnosti.

Preverite, kako bodo to jesen Deichmannovo bogato ponudbo superg nosile slovenske modne poznavalke, ter na koncu prispevka glasujte za videz, ki vas je najbolj navdušil. Z malo sreče lahko osvojite privlačne nagrade.

1. Športni šik po navdihu Tjaše Kokalj Jerala

Tjaša Kokalj Jerala priznava, da so bele superge nepogrešljiv del njene garderobe, ki jih je možno kombinirati na stotine različnih načinov in stilov. Sama jih je kombinirala z belim daljšim krilom in črno usnjeno jakno.

"Bele superge so skoraj modni čudež. Iz športnih dvoran so ‘obrisale prah iz sebe’ in se spretno prikradle v omare največjih fašionistk in trendseterk, ki jih kombinirajo na hlačne kostime, krila in obleke. Zato so mi bele superge tako všeč, saj se prilegajo skoraj k vsakem stilu. Sama jih najraje kombiniram na daljše obleke ali krila, popolne so za začetek jeseni in nasploh zelo uporaben kos, ki bi ga morala imeti v omari vsaka ženska," svojo izbiro obrazloži Tjaša Kokalj Jerala.

2. Športni šik po navdihu Lare Begič

Lara Begič se je odločila za superge v njej ljubi nevtralni, belo-bež kombinaciji, ki daje vtis uglajenosti in ženstvenosti, primerna pa je za različne priložnosti.

"Obožujem preproste stajlinge, še posebej v belo-bež kombinaciji. "Dad sneakers" so popularen kos obutve že nekaj sezon in ostajajo v trendu tudi to jesen. Nežna bež barva je popolna izbira za bolj uglajene modne kombinacije ali pa le za sproščen videz in sprehod po mestu. To sezono so "in" tudi raznorazni jopiči in brezrokavniki v kombinaciji s srajčko, kar je odlična izbira za hladnejše dni, ko potrebujemo kakšen dodaten sloj oblačila. Piko na i moji modni kombinaciji doda torbica s kačjim vzorcem in čudovito verižico, prav tako jesenski trend, ki ga je odobril ulični slog," razloži Lara Begič.

3. Športni šik po navdihu Gaje Prestor

Po najbolj barvitem športnem šik videzu je posegla Gaja Prestor, ki je bele superge pokombinirala z neon barvo. Slednje so na modni sceni in mestnih ulicah resda prisotne že dlje časa, napovedane pa so tudi za letošnjo jesen. S pravo kombinacijo neon barv in kosov obutve, oblačil – tako kot je to storila Gaja Prestor, boste zagotovo ujele poglede na ulici.

"Športni šik zame predstavlja zelo igriv in barven outfit. Udoben in praktičen. Neon zeleno sem združila s črnimi širokimi hlačami z visokim pasom. Bele superge so eden od mojih najljubših kosov, zato sem jih z veseljem uporabila tudi v tej kombinaciji," je povedala Gaja Prestor.