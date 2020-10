To je najbolj trendovska ženska obutev za jesen in zimo 2020

Jesen je prinesla nižje temperature in sveže modne trende, ki so jih modne navdušenke že vzele za svoje. Slovenske modne poznavalke pa niso odlašale niti z izborom trendovske obutve Deichmann , ki njihovim jesenskim stajlingom doda piko na i. Vas zanima, kaj so izbrale za sproščen petek v mestu?

Modna strokovnjakinja Tjaša Kokalj Jerala na začetku jeseni prisega na obutev, ki pristaja tako k poletnim kot jesenskim kosom. Za svoj stajling je izbrala šik lakaste oxford gležnjarje, ki jih je dopolnila s širokimi kavbojkami in šik suknjičem. Odlično bodo videti tudi s krili in oblekami, saj gre za resnično univerzalen model. Z modnim dodatkom mini torbice pa zaokrožila tokratni izbor.

"Jeseni rada nosim tople, naravne barve, ki se med seboj lepo dopolnjujejo, styling pa najraje popestrim s karirastim vzorcem. Piko na i dodajo še bulerji, ki so po mojem mnenju nepogrešljiv kos v omari vsake fashioniste. Moja izbira to sezono so beli bulerji, ki so zelo klasični in se lahko kombinirajo na veliko različnih modnih kombinacij, a vseeno s svojo belo barvo dodajo svežino nevtralnim jesenskim tonom. Začetek jeseni svoje poletne oblekice kombiniram z bulerji in daljšimi plašči, ter tako svojo poletno garderobo popeljem v jesen. Ključ do top modnih jesenskih kombinacij je izbira klasičnih in večstranskih kosov, s trendi dodatki, kot so čevlji, torbice in nakit pa lahko vsaki kombinaciji dodamo osebno noto," je svojo izbiro argumentirala Tjaša Kokalj Jerala.

Svoj skrivni recept za dovršeno modno kombinacijo nam je zaupala tudi modna vplivnica Lara Begič, ki svetuje, da izberete klasične in vsestranske kose, nato pa jih začinite s trendovskimi dodatki. Izbrala je robustne bele bulerje s platformo, ki nevtralnim jesenskim tonom dodajo svežino ter kar kličejo po komplimentih.

"Začetek jeseni, ko je prehodno oblačenje nekakšna modna zapoved, najraje proslavim z nakupom novih čevljev, ki jih lahko kombiniram tako na še poletne stajlinge kot tudi jesenske. Ker imajo priljubljene oxfordke malce uniseks pridiha, jih lahko kombiniramo na različne stajlinge in stile, kar nam omogoča paleto možnosti in kar dela oxfordke zelo nosljive. Izbrala sem oxford gležnarje v lakastem videzu, kar jih po mojem mnenju naredi še bolj šik in trendovske, tudi sicer za začetek jeseni obožujem gležnarje, za katere menim, da so 'must have' kos v omari vsake ženske. Lahko jih nosimo na krila, obleke, hlače, kavbojke, ta model resnično dopušča prav vse možnosti," je svojo izbiro pojasnila Lara Begič.

Priljubljena glasbenica Gaja Prestor je velika ljubiteljica drznih modnih kombinacij, ki jih dopolni s posebnimi kosi. Tokrat si je nadela eleganten črn puli, kavbojke in brezčasen zelen plašč, za malce ostrine pa so poskrbeli udobni črni gležnjarji z ljubkimi detajli, ki so must-have v omari vsakega it dekleta.

"Sproščen in sončen jesenski look sem gradila na osnovi jeans kavbojk, ki sem jih združila s črnim pulijem. Rada imam "klasične" kombinacije, ki jim dodajam različne bolj ekstra kose. Tokrat sem izbrala prehodni plašč v zeleni barvi in noro udobne gležnarje, ki looku dodajo malce edgy vibe. Look sem zaključila z belo torbico, ki kot pika na i poveže celoten outfit," je povedala Gaja Prestor.