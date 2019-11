Znamka, ki smo jo nekoč "švercali" iz Italije, je zdaj prišla v Slovenijo #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V središču prestolnice se je odprla trgovina znane italijanske znamke Rifle, ki je zaslovela v osemdesetih letih predvsem zaradi kavbojk, ki so jih hodili v Trst množično kupovat tudi Slovenci.

Kavbojke znamke Rifle ali "rajflce" so bile v osemdesetih letih ene od številnih stvari, ki so jih Slovenci radi pretihotapili iz Trsta. Potem je njihova priljubljenost usahnila, trg so preplavile številne druge znamke, Slovenci pa smo pozneje ob imenu Rifle večkrat pomislili na igralca Janeza Hočevarja kot pa na kavbojke.

A zdaj so se vrnile in to hočejo storiti v velikem slogu.

Prvič so prodrle na slovenski trg, kjer ima ta italijanska znamka, ki je lani praznovala 60-letnico, velike načrte.

Nova trgovina v središču Ljubljane Foto: Ana Kovač

Stremijo k stari slavi nekoč najbolj znanih kavbojk

"Za predstavitev znamke bi se radi navezali na čase iz osemdesetih let, ko se jo je množično kupovalo v Trstu in 'švercalo' čez mejo v vse republike nekdanje Jugoslavije. Pri ljudeh bi radi ponovno vzbudili to navdušenje in dosegli, da Rifle spet postane prepoznavna znamka na ravni, da bi jo poznala vsaka družina," pravi Gašper Nečimer, predstavnik znamke na območju jugovzhodne Evrope.

Visoko začrtane cilje imajo prav zato, ker je bila znamka Rifle nekoč sinonim za kavbojke, še razlaga. "Ljudje so rekli, da gredo po 'rajflce', tako kot je na našem teritoriju uspelo znamki Superga, beseda je postala sleng za športne copate. Mi si želimo to znamko spet dvigniti na to raven. Z odprtjem trgovine v Ljubljani naznanjamo širjenje v preostale države jugovzhodne Evrope."

Trgovina na Miklošičevi je tako prva v vrsti številnih, ki bodo sledile tako v Sloveniji kot v sosednjih državah in se postavile ob bok že uveljavljenim znamkam na slovenskem trgu, kot so Levi's, Gas, Gap in Guess še dodaja Nečimer.

Zakaj ravno Slovenija?

Na vprašanje, zakaj so prodor na jugovzhodni trg začeli ravno s prihodom v Slovenijo, direktor veleprodaje Vincenzo Todino odgovarja, da je bila odločitev logična, saj so slovenske stranke ene od rednih, ki obiskujejo njihove trgovine v Italiji.

Čeprav jim je všeč ista znamka, pa se slovenski kupci vseeno precej razlikujejo od italijanskih, saj "jim je bližje nemški slog oblačenja", a oboji najdejo kose zase, razlaga Todino. "Pri nas se lahko oblečejo tako gospodje kot hipsterji."

Gašper Nečimer o izgovorjavi znamke:

Rifle je "rajflce" zamenjal za cargo hlače

Medtem pa je eden od najbolj znanih slovenskih oboževalcev teh kavbojk, Janez Hočevar, ta je po njih dobil celo vzdevek, opustil nošenje kavbojk in svoje edine "rajflce", ki so mu še ostale, obleče le še poleti. Zdaj najraje nosi cargo hlače, nam je razkril. "Všeč so mi, ker imajo veliko žepov, kamor lahko pospravim veliko stvari."

Čeprav ima danes le še ene, jih nikoli ni imel več naenkrat, saj "smo jih kupovali sproti, ker nismo imeli denarja" je pojasnil in v šali dejal, da je svoje prve kupil pred prvo svetovno vojno, češ, da je minilo že toliko let, da se sploh ne spomni več, kdaj se je prvič zaljubil vanje.

"Rajflce so bile takrat zakon, tako da sem po tem pobral celo vzdevek," je dejal, ta se ga drži že skoraj 50 let. Tudi sam jih je nekoč hodil kupovat v Trst, zdaj pa mu ne bo treba tako daleč. Na vprašanje, ali si bo v ljubljanski trgovini kupil nove, odgovarja: "Itak."

