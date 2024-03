Zakaj so peptidi trenutno najbolj vroča sestavina v kozmetični industriji?

Peptidi lepotno industrijo navdušujejo zaradi svojega potenciala pomlajevanja kože, zato jih preprosto imenujemo lepotne molekule. Vendar svojo znanstveno vrednost kažejo širše: so vsestranski in imajo ključno vlogo v različnih bioloških procesih, vključno z zdravjem kože.

Kaj so peptidi?

Peptidi so organske snovi, sestavljene iz aminokislin (verige AK dolžine od 2 do 50), ki uravnavajo najrazličnejše biokemične procese v celicah, tkivih in organih. Povezani peptidi tvorijo znane proteine, z drugimi besedami beljakovine. Med najbolj znanimi proteini, sestavljenimi iz peptidov, so kolagen, keratin in elastin. Peptidi so torej bistveni gradniki kože. Lahko bi rekli, da so peptidi čudežne učinkovine vseh živih organizmov in da brez njih življenja ne bi bilo.

Predstavljamo najnovejši kozmetični dosežek v programu blagovne znamke Kozmetika Afrodita – novo linijo za nego obraza 5 PEPTIDE LIFT. Temelji na vroči, trenutno najmodernejši sestavini kozmetične industrije – PEPTIDIH.

KAKO DELUJEJO PEPTIDI?

Na področju nege kože so bile opravljene številne znanstvene raziskave s peptidi, s katerimi je bilo jasno dokazano, da vsak od njih deluje na specifičen način na točno določeno mesto ali proces v koži. Peptidi ob nanosu na kožo delujejo kot agenti za pošiljanje sporočil koži, spodbujajo sintezo kolagena, delujejo protivnetno, vplivajo na homeostazo kožne bariere, posvetlijo kožo in jo pomirjajo (učinek liftinga) ... Zaradi svoje edinstvene sestave se uporabljajo na različnih področjih: v prehrani, medicini ... in seveda v kozmetiki.

Lahko bi rekli, da je družina peptidov vsak dan večja. Poudariti želimo, da so peptidi izjemno odkritje ne samo zaradi širokega nabora učinkov (protivnetno, proti staranju, vpliv na homeostazo kožne bariere), ki jih imajo, ampak tudi zato, ker natančno posnemajo naravne mehanizme kože in se obnašajo, kot da so koži lastni. To pomeni, da jih koža zelo dobro prenaša in da predstavljajo majhno tveganje za neželene kožne reakcije. Njihova velika prednost je, da so združljivi z drugimi učinkovinami. Trenutno najbolj priljubljen trend v kozmetiki so peptidni izdelki proti staranju, saj lahko povečajo proizvodnjo kolagena in zmanjšajo videz gub. Toda to je samo en primer, kako se znanost v tesni povezavi z naravo uporablja za kozmetične izdelke.

V Kozmetiki Afrodita vedno sledijo najnovejšim trendom in jih hkrati ustvarjajo, zato že od leta 2012 v svoje izdelke vključujejo peptide. A v tej obliki – torej v kombinaciji petih peptidov v izdelkih – so se tokrat predstavili prvič. Kako pravzaprav poteka razvoj tako specializiranega kozmetičnega izdelka?

Razvoj vsakega posameznega kozmetičnega izdelka je edinstven. Najprej določijo ciljno delovanje (npr. proti aknam, proti staranju), raziščejo želje in potrebe potrošnikov (trg) in izberejo učinkovine. Nadaljujejo razvoj formulacije in prvo testiranje na prostovoljcih ter izvajajo teste stabilnosti. Študije učinkovitosti izvajajo tudi na zunanjih inštitutih. Če izdelek prestane vse teste, se začne priprava trženjskega gradiva in ocena varnosti.

Med razvojem linije 5 PEPTIDE LIFT so po začetnem testiranju na prostovoljcih dobili impresivne rezultate liftinga in pomlajevanja kože. Zato so se odločili, da z lahkoto lansirajo to učinkovito peptidno sinergijo.

Zato lahko trdimo, da lahko z drogerijskimi izdelki za vsakodnevno uporabo dosežemo odlične rezultate. Za delovanje na kožo so zelo pomembne podporne učinkovine, ki poskrbijo, da peptidi dosežejo točno tisto mesto v koži, kjer imajo najboljši učinek. In to ponuja nova drogerijska nega obraza 5 PEPTIDE LIFT.

Novo linijo 5 PEPTIDE LIFT sestavljajo štirje izdelki. Spada med dermoaktivno kozmetiko nove generacije. Razvita je bila z namenom plastenja izdelkov, torej večnivojske nege, ki ustreza potrebam vseh tipov kože in je del Afroditinega lepotnega protokola. S to metodo zadovoljimo potrebe kože v različnih časovnih, prostorskih in drugih okvirih. Glavna učinkovina linije je kombinacija 5 visoko učinkovitih peptidov, ki delujejo na glavne molekule v koži – tiste, ki zagotavljajo elastičnost, čvrstost in lifting kože.

Izdelki imajo dva funkcionalna učinka: LIFTING OBRAZA → vidno bolj napeta, napeta, čvrstejša koža ANTI AGE učinek na kožo → starajoča se koža se začne obnašati kot mlada → zmanjša se globina in vidnost gub → izboljšan tonus in struktura kože → krepi se kožna bariera in zdravje naše kože

Prvi negovalni izdelek, ki ga bomo predstavili, je 5 PEPTIDE LIFT TRIPLE-BOOST LIFTING SERUM. Komu je namenjen in kaj lahko od njega pričakujemo?

LIFTING SERUM za lifting kože je bil razvit z mislijo na vse tipe kože, zato je odlična izbira za večplastno nego. Glede na potrebe vaše kože lahko serum nanesete samostojno (mešana – mastna koža) ali kot podlago za negovalno kremo (suha – normalna koža). Vsekakor pa bo vašo kožo navdušil s trojnim učinkom: lifting, polnjenje (plumping efekt) in SOS-energija. Resnično je pravi pomočnik v težkih, napornih dneh. Tekstura je lahka vlažilna, ne pušča mastnega filma, po nanosu prijetno hladi. Je t. i. must have oziroma osnovni negovalni izdelek za vsako lepotno rutino. Katere učinkovine vsebuje izdelek?

Kot smo že omenili, so glavna učinkovina peptidi, ki spodbujajo kožne celice, da sintetizirajo več kolagena, elastina in hialuronske kisline. Dodana je patentirana nizkomolekularna hialuronska kislina, ki kožo globinsko navlaži. Zagotavlja tudi dolgotrajno hidracijo in učinek polnjenja. Kofein poskrbi za SOS-učinek, to je osveženo kožo, ki jo s pospešeno cirkulacijo napolni z novo energijo. Formulacijo lepo zaokrožijo ceramidi, ki krepijo kožno bariero.

Rezultat je intenzivno hidrirana, sočna, čvrsta in bolj napeta koža, gube so zmanjšane in manj vidne. Serum omogoča do 44 odstotkov manj gub v dveh mesecih ter upočasni kronološko in fotostaranje. Zagotavlja do pet let in pol mlajši papilarni dermis po dveh mesecih uporabe dvakrat na dan. So trditve o do 44 odstotkih manj gub resnične ali le del marketinških obljub?

Vse trditve o izdelkih morajo biti dokazane s študijami. Navajanje nepreverjenih učinkov je z zakonom prepovedano. Tako lahko v primeru linije 5 PEPTIDE LIFT potrdimo vse naše trditve. V liniji sta tudi dve negovalni kremi, ki se med seboj razlikujeta po aktivni sestavi in ​​namenu uporabe, in sicer VLAŽILNA in HRANLJIVA ULTRA-LIFTING KREMA.

5 PEPTIDE LIFT VLAŽILNA ULTRA-LIFTING krema za obraz je idealna za nego mastne, mešane kože obraza, vratu in dekolteja. Lahko se uporablja tudi kot podlaga za nego suhe, občutljive kože. Glavni učinek kreme je lifting, ki je rezultat delovanja peptidov: vidno zmanjšana globina gub, zglajene linije vratu in dekolteja. Po uporabi vlažilne kreme se čvrstost kože izboljša za 35 odstotkov v šestih tednih, ten kože obraza pa se izboljša za 27 odstotkov po dveh mesecih uporabe. Poleg peptidov formulacija vsebuje tudi podporne učinkovine: skvalan, jojobino olje in provitamin B5, bolj znan kot pantenol. Skupaj pomagata uravnavati količino sebuma, ki ga proizvaja koža. Pika na i je patentirana nizkomolekularna hialuronska kislina, ki zagotavlja takojšnje vlaženje in dolgoročno izboljšano raven vlažnosti v koži. VLAŽILNA ULTRA-LIFTING KREMA je gelasto-kremaste teksture, ki se hitro vpije, ne pušča mastnega filma in ne maši por. Je zelo vlažilna, a prilagojena potrebam zrele kože z izrazitimi znaki staranja.

Druga krema, ki jo predstavljamo, 5 PEPTIDE LIFT HRANLJIVA ULTRA-LIFTING krema za obraz, je BOLJ HRANLJIVA: bogata, žametna tekstura, mehka na dotik in prijetna za nanašanje. Dobro se vpije v kožo in ne pušča mastnega občutka. Zato je idealna za nego suhe, občutljive kože.

Ker je krema namenjena zrelejši koži, ki potrebuje malo več negovalnih sestavin, so glavnim zvezdam linije – peptidom dodali karitejevo maslo, mandljevo olje in avokadovo olje. Izbrana olja in maslo so izjemno bogati z antioksidanti, maščobnimi kislinami in vitamini. Obnavljajo hidrolipidni sloj kože in jo ščitijo pred zunanjimi dejavniki. Tako lahko rečemo, da bo vaša koža globinsko nahranjena.

Rezultat je bogato nahranjena koža – sijoča, zglajena, čvrsta in napeta. Vidno se popravijo tudi znaki staranja: zmanjša se globina gub, poglobljene gube na obrazu in vratu. Po uporabi hranljive kreme se čvrstost kože v šestih tednih izboljša za 35 %, tonus kože obraza pa se po dveh mesecih uporabe izboljša za 27 odstotkov. Izdelki ne bodo imeli enakega učinka pri vseh uporabnikih. S čim so povezani učinki? Glede na starost, tip kože ali stanje? Morda tudi v načinu uporabe?

Seveda se učinki lahko nekoliko razlikujejo od uporabnika do uporabnika, saj so koža in procesi, ki se v njej odvijajo "živi", odvisno od okoljskih dejavnikov, genetskih dejavnikov posameznika, izpostavljenosti sončni svetlobi, uporabe drugih izdelkov za nego kože itd. Pri liniji 5 PEPTIDE LIFT najboljše rezultate pričakujemo pri uporabnicah nad 30 let, ki že kažejo znake staranja. Vsekakor je treba poudariti, da je za najboljše in dolgotrajne rezultate najpomembnejša doslednost uporabe izdelka (zjutraj in zvečer), zadosten nanos izdelka ter plastenje izdelka (kombinacija več izdelkov).

Zadnji izdelek v liniji je fantastična 5 PEPTIDE LIFT TRIPLE - ACTION OČESNA KREMA S KOFEINOM. Rešuje tri glavne težave, povezane s predelom okoli oči: temne kolobarje, podočnjake in zabuhlost. Izjemno lahka, lepo mazljiva in vlažilna tekstura, ki se hitro vpije in ne pušča mastnega filma. Po nanosu kožo okoli oči nežno ohladi in osveži ter odpravi utrujene oči. Sama formulacija poleg bioaktivnih peptidov vsebuje še druge učinkovite učinkovine: kofein in skriti dragulj amazonskega pragozda – izvleček cekropije (Amazon cecropia extract), ki imajo izrazit lipolitični učinek, zmanjšujejo zastajanje tekočine v koži in povečujejo prekrvavitev (pospešeno izločanje toksinov in presnovnih produktov). Rezultat je zmanjšan videz zabuhlosti in podočnjakov.

Vključen je tudi izvleček švicarskega ledenega vina, ki deluje kot "polnilo gub" v predelu okoli oči in poskrbi za zmanjšanje videza globokih gub okoli oči do 28 odstotkov v dveh mesecih. Dodatno visoko aktivno šipkovo olje in naravni vlažilec betain, ki deluje na osnovi osmotskega vlaženja kože, prispevata k izjemnim rezultatom. Krema je tudi nežno obarvana z naravnimi pigmenti. Pomaga prekriti nepravilnosti in znake utrujenosti okrog oči. Lahko bi ji rekli kar krema s trojnim učinkom: koža je občutno bolj gladka, navlažena, odtenek kože okoli oči pa enakomeren.

Dodatne prednosti linije so:

• dermatološko dokazano, da koža izdelke iz linije 5 PEPTIDE LIFT zelo dobro prenaša,

• vsi izdelki so primerni tudi za vegane.

O učinkovitosti izdelkov 5 PEPTIDE LIFT ni dvoma, o tem pa se lahko prepričate sami.

