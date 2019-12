Zakaj so kreme z zlatom škodljive?

Oglasno sporočilo

V zadnjem času opažamo ogromno izdelkov, ki vsebujejo zlato in ga zaradi te sestavine hvalijo v nedogled. Pa ste pomislili, če je resnično lahko 24-karatno zlato zdravo in dobro za vašo kožo? Na obraz namreč nanašate tujek , ki ni naravni del sestave kože.

Precenjena vrednost

Seveda, ker kozmetični izdelki vsebujejo zlato, so tudi do trikrat dražji od konkurenčnih, ki te glavne sestavine zlata ne vsebujejo. Je krema z zlatom res toliko vredna? Ali gre tu le za marketinško strategijo, da ima zlato v očeh vseh potrošnikov izjemno bogato vrednost? Vsi tisti, ki dobro poznate izdelke z zlatom, najverjetneje veste, da je zlato antioksidant in ima protivnetne lastnosti. Po besedah strokovnjaka za kožo na področju kozmetične dermatologije in kozmetične laserske operacije, Tomasa Mickla - lahko kovina, kot je zlato, resnično pomiri vnetje aken, zmanjša pordelost kože in ščiti pred prostimi radikali, ki vodijo do gub in poškodb na obrazu. Vendar ne smemo pozabiti tudi na vse negativne učinke zlata v koži.

Pri izdelkih, ki jih uporabljamo pri negi kože, je posebno pozornost treba nameniti alergenom. Presenetljivo je, da je zlato precej priljubljen alergen. Če ste imeli v preteklosti dermatitis ali druge težave z alergijo, bi bila lahko celo majhna količina kreme z zlatom problematična. Zlato ni topno, zelo pogosto pride do različnih alergijskih reakcij, ki stanje kože samo poslabšajo.

Videz brez potrebnih hranil za kožo

Lastnosti zlata zagotovo niso v nobenem pogledu boljše od kakšnih drugih antioksidantov. Izdelki z zlatom pa so se v zadnjem času tako množično povečali samo zaradi videza kreme in vizualnega poslovanja. Izjemo zmotno je prepričanje, da je tista krema, ki je najdražja, tudi najboljša za vašo kožo, in če ima poleg vseh sestavin v sebi še nekaj zlata, se ji dodatna vrednost še poveča. To zagotovo ne drži, saj ko pogledamo še vse druge sestavine, ki so zraven zlata, ne moremo najti niti ene naravne sestavine, ki bi kožo primerno nahranile in ji nudile naravne pozitivne učinke delovanja.

Je krema z zlatom lahko sploh zdrava za

V različnih študijah o varnosti uporabe zlata v kremah se pogosto pojavlja nevarnost nanodelcev, ki lahko zmotijo naravno celično delitev in dolgotrajno poškodujejo kožo. To je posebej pomembno pri starejši koži, kjer sta naravna delitev celic in nova rast celic še toliko bolj oslabljeni in je izguba naravnega proizvoda kolagena močno zmanjšana.

Uporaba sestavine v izdelku, kot je zlato, ki dejansko upočasni proizvajanje celic, ima v resnici lahko nasprotni učinek. Ena izmed študij v reviji Nanotoxicology je tudi dokazala, da zlati delci zavirajo shranjevanje maščob, upočasnjujejo celjenje ran in lahko povečajo tudi tveganje za diabetes tipa 2.

Ali je torej pri negi kože potrebno zlato?

Kratek odgovor je: absolutno ne! Samo zato, ker je nekaj cenjeno, rezervirano za elito ali videti bleščeče, mu ne daje nobene vrednosti za profesionalno nego kože. Nekateri bodo seveda še vedno trdili, da antioksidanti v koži lahko izboljšajo videz ravno zaradi zlata, ampak trenutno imamo na trgu toliko boljših in bolj naravnih sestavin, ki bodo na daljši rok veliko boljši za vašo kožo. Prihranite svoj denar in se prepričajte, da so kreme in maske, ki jih uporabljate, zasnovane tako, da koži pomagajo na najbolj zdrav način. Zlato pa raje nosite okoli vratu v obliki ogrlice.

Preizkusite naravni hialuron

Največ pohval glede sestavin v kremi vedno prejme naravna hialuronska kislina, ki učinkovito pomaga ohranjati mladosten videz kože, saj lahko nase veže vode za kar tisočkratnik svoje teže. Je izjemen vlažilec, saj kožo ne le navlaži, temveč vlažnost pomaga tudi vzdrževati.

Hialuronska kislina je tudi naravno prisotna v človeškem telesu, kjer je ključna za elastičnost, razteznost in volumen kože. Poleg izjemnih vlažilnih sposobnosti obnavlja kožo, pospešuje celjenje ter ščiti kožo pred prostimi radikali. Koža je po uporabi hialuronske kisline bolj mehka in gladka, kar zmanjša tudi videz gubic.

Katero kremo pa priporočajo strokovnjaki?

Že nekaj let zapored je najbolj hvaljena krema proti gubicam s strani strokovnjakov Lux-Factor 4D Hyaluron, ki vidno zmanjša izrazne gube, zapolni globoke gube in zgladi tanke linije - do 80 odstotkov mlajši videz kože. S hialuronsko kislino evropskega porekla pa zagotavlja dolgotrajno navlaženo kožo in prodira pod povrhnjico.

Oglejte si še spodnji video, kjer boste slišali mnenje mag. farmacije Nine Šurbek Fošnarič.

Bi želeli tudi vi preizkusiti najbolj zaželeno kremo proti gubicam? Prav zdaj lahko naročite kremo proti gubam Lux-Factor 4D Hyaluron po promocijsko znižani ceni z več kot 50% popustom in 30-dnevno garancijo, samo na Lux-Factor.com ali na 01 777 41 07!

Naročnik oglasne vsebine je Lux Factor.