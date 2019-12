Vse, kar potrebujete v novem letu, je TO!

Oglasno sporočilo

Čeprav je NOVO LETO dan kot vsi drugi v letu, o njem vedno razmišljamo kot o veliki prelomnici za življenje. Naše želje o uspehu so večje, želimo osebnostno zrasti, svojim bližnjim iskreno zaželimo same lepe stvari, pa tudi kakšna shujševalna obljuba se nam prikrade v misli.

Novo leto prinaša nova doživetja in nove pravljice, zakaj ne bi tudi vi vanj vstopili "novi"?

Dejstvo je, da si vstop v novo leto sami ustvarimo tako, kot si ga želimo. Verjetno že veste, s kom boste odštevali sekunde do polnoči in se zazrli v nebo, ko se bo staro leto poslovilo in bo nastopilo novo.

Pomislite, kdo bo stal ob vas, ko bo ura odbila polnoč, mi pa vam namignemo, s čim "novim" lahko vstopite v leto 2020. Priznajmo si, leto 2020 bo tako dobro, kot ni bilo še nobeno doslej!

Vse, kar potrebujem v novem letu, SI TI!

Vaš partner, s katerim boste objeti uživali v ognjemetu. Moški, brez katerega si ne predstavljate svojega življenja. S katerim se boste zjutraj zbudili, ga poljubili in se stisnili k njemu.

Ko boste s svojim dragim preživljali zadnje ure do začetka novega leta, oblecite rdeče spodnje perilo!

Rdeča pomeni ljubezen, prebuja močna čustva in globlje strasti. Kdaj ste jo nosili nazadnje?

Vse, kar potrebujem v novem letu, STE VI!

Vsa vaša družina na kupu, toplina, veliko objemov in sladkih poljubčkov na nos. Odpiranje daril z otroki, napeto pričakovanje in vriskanje. Prijetne vonjave iz kuhinje, ki se prestavijo na mizo. Vzdušje, ki ogreva srce. Po večerji še malce gledanja televizije, potem pa počasi napoči čas za odhod domov in spanje otrok.

Prijetno utrujeni in siti se preoblečete v pižamo in v miru dočakate novo leto.

V novi, mehki, nerazvlečeni pižami na kavču v topli dnevni sobi premlevate, kako so vaši otroci že zrasli, in se začudite, ko bitje ure naznani polnoč.

Vaš obraz naj razsvetli nasmeh, medtem ko pošiljate dobre želje v postelje svojih najmlajših.

Vse, kar potrebujem v novem letu, SEM JAZ!

Odštevanje do novega leta na trgu, zibanje v ritmu glasne glasbe, v rokah pa kuhano vino. V tem trenutku ne potrebujete ničesar več, vi ste tisti, ki ustvarjate ritem svojega življenja.

Počutite se energični in samozavestni, dišite in izgledate dobro, ustavljate poglede mimoidočih, ki se sprašujejo, v čem je vaš čar?

Vaša skrivnost so novo spodnje perilo in oblačila, ki se vam do potankosti prilegajo in dele telesa popolno "uokvirijo".

Naročnik oglasne vsebine je LISCA, D. D., SEVNICA.