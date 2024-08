Nakup nove obutve za šolo je za starše lahko zahtevna naloga, še posebej zdaj, ko so otroci vse bolj modno ozavešč eni in sledijo trendom. V trgovinah Mass so se zato tudi letos dobro pripravili na začetek š olskega leta. Med najbolj priljubljenimi čevlji za v šolo in za v vrtec ostajajo superge, ki so popolna kombinacija udobja, trpežnosti in najnovejših modnih trendov.

Foto: Mass

V jesenskih kolekcijah boste našli pestro ponudbo obutve za otroke in najstnike, ki bo zadovoljila tako modne okuse kot praktične potrebe otrok in najstnikov.

Trendovske superge za vsak dan

Superge so nepogrešljiv kos garderobe, tako za otroke kot za odrasle. V letošnji sezoni so v trgovinah Mass v ospredju modeli, ki jih navdihujejo modni trendi za odrasle, a so prilagojeni tudi otrokom. Retro klasike z gumijastim podplatom, kot jih ponujajo znamke Adidas in Puma, ostajajo priljubljeni zaradi svoje kombinacije udobja in ikoničnega videza. Platnene superge All Star so vsestranska izbira, ki je primerna za vse priložnosti. Tudi superge New Balance s skate podplatom so pravi hit te sezone in navdušujejo s svojim trendovskim videzom, ki ga otroci obožujejo. Jesen pa prinaša tudi hladnejša jutra, zato so superge gležnjarji odlična izbira za hladnejše dni.

Fotogalerija 1 / 6 / 6

Praktično in udobno: superge na ježka

Superge na ježka so nepogrešljive pri mlajših otrocih, še posebej tistih v vrtcih in nižjih razredih osnovne šole. Njihova praktičnost omogoča hitro obuvanje in sezuvanje brez zavezovanja vezalk, zato se lahko tudi otroci samostojno preobuvajo. Na Mass.si najdete bogato izbiro superg na ježka priznanih znamk, kot so Adidas, Puma in Skechers, ki zagotavljajo udobje ves dan.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Igriv stil z okrašenimi supergami

Otroci obožujejo barvite in okrašene superge , ki dodajo igrivost njihovim oblačilom za v šolo ali vrtec. Modeli z bleščicami, cofki, srčki in priljubljenimi risanimi junaki so prava uspešnica med mlajšimi deklicami in dečki. Blagovne znamke, kot so Skechers, Adidas in Puma, ponujajo kakovostno obutev z detajli in okraski, ki bodo navdušili vsakega otroka.

Fotogalerija 1 / 2 / 2

Ne pozabimo na šolske copate

Šolski copati so prav tako pomemben del garderobe, saj v njih otroci preživijo večino dneva. V trgovinah Mass boste našli široko ponudbo kakovostnih in udobnih šolskih copat. Priljubljena znamka Rolly ponuja trendovske modele za deklice in dečke, ki so hkrati trpežni in enostavni za vzdrževanje. Za mlajše otroke so na voljo tudi ljubki copatki Ciciban in Kidaloo z zapenjanjem na ježka, ki so udobni in prilagojeni na njihova mala stopala.