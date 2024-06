Vodilni trendi poletja 2024

Modni svet že dolgo ni bil tako enoten glede tega, kaj so trendi letošnjega poletja. Če želite slediti zadnjim modnim trendom, v vaši omari ne smejo manjkati črte, bela barva, kvačkana oblačila in Crocsi.

Ja, prav ste prebrale, Crocsi so nazaj in so eden izmed najbolj priljubljenih kosov letošnjega poletja. Udobni, vsestranski, najrazličnejših barv in z dodatki Jibbitz se prilegajo k vsakemu poletnemu outfitu. Izjemna ponudba vam je na voljo v prodajalnah Deichmann, kjer si lahko izberete najljubši par Crocsov že danes.

Foto: Deichmann

Črte so letos moderne v t. i. pižama stilu – prevelike črtaste srajce, sproščene dolge črtaste hlače, kratke črtaste hlače ali celo ujemajoči se črtasti kompleti. Kaj kombinirati zraven? Crocse, poleten cekar in izstopajoč nakit.

Foto: Deichmann

Bela barva je vedno barva poletja in tudi letos ni drugače. V najbolj vročih dneh le pazite, da se ne polijete z ledeno kavo. V malo manj vročih dneh pa oblecite kvačkana oblačila. V modi so kvačkane obleke in kompleti ali pa le kvačkana majica, ki jo lahko kombinirate s kratkimi hlačami ali dolgim krilom. K temu obujte modne Crocse z dodatki Jibbitz in se samozavestno podajte na sprehod po mestu.

Foto: Deichmann

Naročnik oglasnega sporočila je DEICHMANN D. O. O.