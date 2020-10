Vesela znamka Dedoles osvaja Evropo

Oglasno sporočilo

Za Dedolesove izdelke so značilni zabavni motivi, ki jih večinoma ustvarja notranja ekipa slovaških oblikovalcev. V letu 2018 so luč dneva ugledale Vesele nogavice, prvi in do zdaj najuspešnejši izdelek. V zadnjih dveh letih so Dedolesovi oblikovalci ustvarili kar 1.100 različnih kosov, med katerimi so najbolj prodajane Vesele nogavice Mačke. Vzorce iz nogavic uporabljajo tudi pri drugih izdelkih, kot so spodnje perilo, pajkice ali kopalke.

V podjetju so v začetku septembra dosegli lepo, okroglo število milijon kupcev. Ogromno zanimanja za izdelke je vzbudila televizijska kampanja s plešočimi hrčki, ki so jo predvajali v začetku marca na Slovaškem in v Češki republiki. V Dedolesu nameravajo televizijsko kampanjo razširiti tudi na Slovenijo.

Posebna akcija za bralce Siol.net! Za bralce Siol.net ponujajo 20-odstotni popust, ki je veljaven od 12. oktobra in vse do konca leta 2020. Koda: "trendi".

Med raznolikimi Dedolesovimi izdelki je tudi spodnje perilo, s katerim lahko razveselite vso družino. Spodnje perilo je iz kakovostnega bombaža, ki je v skladu s standardi OEKO-TEX® in pobudo za boljši bombaž BCI, kar pomeni, da vam bo v njem udobno ves dan.

1 / 22 2 / 22 3 / 22 4 / 22 5 / 22 6 / 22 7 / 22 8 / 22 9 / 22 10 / 22 11 / 22 12 / 22 13 / 22 14 / 22 15 / 22 16 / 22 17 / 22 18 / 22 19 / 22 20 / 22 21 / 22 22 / 22

www.dedoles.si. Več informacij je na voljo na

Naročnik oglasne vsebine je Dedoles, s. r. o.