Več kot le obleke: kaj sporočajo oprave iz priljubljenih serij?

Oblačila, ki jih nosijo liki v serijah in filmih, so včasih prav tako močno sporočilno sredstvo kot besede. Nekatere serije s kostumografijo narekujejo modne trende (spomnite se na primer Seksa v mestu), druge z oblačili slikajo duh časa, o katerem pripovedujejo.

V drugo kategorijo spadata dve izmed trenutno najbolj vročih serij, ki ju je mogoče gledati na Netflixu: miniserija Damin gambit (Queen's Gambit) in Krona (The Crown) s svojo četrto sezono.

Na prvi pogled povsem različni seriji imata pravzaprav veliko stičnih točk, obe se na neki, morda ne povsem očiten način ukvarjata s popkulturo, imata močne glavne ženske like, vzdušje obdobja, v katerem se zgodba dogaja, pa pričarata tudi s fantastično kostumografijo.

Anya Taylor-Joy kot Elizabeth Harmon v seriji Damin gambit Foto: IMDb

In prav obleke, ki jih nosijo glavne junakinje obeh serij, so navdihnile virtualno razstavo Dama in krona (The Queen and The Crown), ki jo je pred slabim mesecem dni "odprl" brooklynski muzej umetnosti.

Na razstavi, ki si jo lahko ogledate tukaj, je v 360-stopinjskem pogledu razstavljena vrsta kostumov iz obeh serij, tako oblačila, ki jih je v Daminem gambitu nosila fiktivna šahovska šampionka iz 60. let Elizabeth Harmon, kot oblačila glavnih protagonistk četrte sezone Krone: kraljice Elizabete II., princese Margarete, princese Diane in premierke Margaret Thatcher.

Gillian Anderson kot Margaret Thatcher v četrti sezoni Krone Foto: IMDb

Na interaktivni razstavi izveste tudi marsikaj novega o oblačilih iz serij in o tem, kaj sporočajo - zakaj Elizabeth Harmon pogosto nosi črno-bele kombinacije, kaj so v Kroni želeli sporočiti z zamolklimi barvami, ki jih v prikazanem obdobju nosi kraljica Elizabeta, in kako so ustvarili poročno obleko princese Diane, ki je podobna, ne pa povsem enaka izvirniku.