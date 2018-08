Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Slovenijo prihaja poljska modna hiša LPP, znana po blagovnih znamkah oblačil Reserved, Cropp, House, Mohito in Sinsay. Odprtje prve trgovine je načrtovano za začetek septembra, to bo trgovina Reserved v celjskem Citycentru. V LPP sicer v Sloveniji načrtujejo nadaljnjo širitev verige trgovin.

Prodajalna Reserved bo v Citycentru Celje v pritličju, na 1700 kvadratnih metrov površine pa bo potrošnikom na voljo kolekcija za ženske, moške, mladino in otroke, so pojasnili v Citycentru.

V LPP so širitev v Slovenijo načrtovali že dlje časa. Celje je po besedah vodje službe za širitev in lizing za jugovzhodno Evropo v LPP Ivane Marjanović tretje največje mesto v Sloveniji, Citycenter pa ima najboljše mesto v regiji. "Za nas je to odlično izhodišče za nadaljnjo širitev blagovne znamke v državi," je dodala.

Foto: Getty Images

Trgovine v Evropi, Afriki in Aziji

LPP, ki je prisoten v 20 državah v Evropi, Afriki in Aziji, širi poslovanje tudi drugod. Letos je vstopil na izraelski trg, v drugi polovici letošnjega leta namerava odpreti trgovino tudi v Kazahstanu, poleg tega pa za prihodnje leto načrtuje odprtje trgovin na Finskem in v BiH.

LPP je bil ustanovljen leta 1991 v Gdansku, kjer ima tudi sedež. Danes ima 25 tisoč zaposlenih na Poljskem, v Evropi, Aziji in Afriki.