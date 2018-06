V Sloveniji bomo dobili prvo trgovino The Body Shop

Znamka The Body Shop ima več kot tri tisoč trgovin v več kot 65 državah po vsem svetu, čez dober teden dni pa bomo prvo dobili tudi v Sloveniji. 21. junija bodo prvi slovenski The Body Shop odprli v ljubljanskem nakupovalnem središču Supernova.

Odprtje nove trgovine sledi uspešnemu odprtju spletne trgovine, ki je bila v Sloveniji na voljo konec novembra 2017, so sporočili iz slovenskega predstavništva znamke. Trgovina v Supernovi bo kupce tudi aktivirala, izobraževala in obveščala, so še sporočili.

Foto: Getty Images

V Sloveniji bodo tako kot v preostalih trgovinah po svetu ponujali etično in trajnostno ustvarjene izdelke za nego obraza, telesa in las ter ličila. The Body Shop je kot prva kozmetična blagovna znamka leta 1987 začela pravično trgovati in danes sodeluje s 23 lokalnimi partnerji, od katerih na pravičen in pošten način pridobiva sestavine za izdelke.

Boj proti preizkušanju na živalih

Foto: Getty Images Bila je tudi prva blagovna znamka, ki se je začela bojevati proti preizkušanju na živalih, kar je privedlo do prepovedi preizkušanja na živalih v kozmetične namene v Evropski uniji.

Trenutno izvajajo kampanjo Za vedno proti preizkušanju na živalih (Forever Against Animal Testing), s katero bodo nagovorili Združene narode, da se za vedno prepove preizkušanje na živalih v kozmetične namene po vsem svetu.