V Afroditi verjamejo v supermoč vseh žensk

Oglasno sporočilo

Ne glede na to, ali ste podjetnice, mame, hčerke, partnerice, policistke, vzgojiteljice, ustvarjalke … v sebi skrivate supermoč, ki vas dela nepremagljive in neustrašne. Ta supermoč pa ni določena nadnaravna lastnost, ampak nekaj, kar žensko naredi neustavljivo in živo.