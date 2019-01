Umrl kontroverzni avtor priljubljene kozmetike

Brandon Truaxe, ustanovitelj podjetja Deciem, ki stoji za kultno znamko The Ordinary, je umrl, star 40 let. Kanadski medij National Post poroča, da je "padel s stanovanjske stavbe v bližini središča Toronta".

Riyadh Sweedan, zaposlen v podjetju Deciem, ki pravi, da je bil v zvezi s Truaxom in je živel z njim, je po poročanju portala Vox dejal, da po njegovem mnenju Truaxe "ni skočil, ampak je padel". Torontska policija je medtem sporočila, da niso našli nobenih dokazov o kaznivem dejanju.

Truaxe je podjetje Deciem, ki ga je opisal kot "abnormalno lepotno podjetje", ustanovil leta 2013, pod njegovim okriljem pa je zdaj več kot deset blagovnih znamk. Najbolj znana med njimi, The Ordinary, je na trg prišla leta 2016 in od takrat postala svetovna uspešnica - v tej liniji je Truaxe ponudil izdelke z le peščico ali celo eno samo aktivno sestavino, kot so hialuronska kislina, retinol in vitamin C, ob tem pa so njihove cene izjemno nizke.

Oktobra lani so ga odstavili s položaja izvršnega direktorja podjetja, potem ko je njegovo vedenje na družbenih omrežjih postalo povsem bizarno in nenadzorovano.

Oktobra je denimo objavil video, v katerem je izjavil, da do nadaljnjega ustavlja poslovanje podjetja. "Prosim, jemljite me resno," je dejal v posnetku, "Skoraj vsi v Deciemu so vpleteni v velike zločine, med drugim v finančni kriminal in marsikaj drugega." V objavi je označil tudi kozmetičnega giganta Estee Lauder, ki je manjšinski lastnik podjetja, zaradi česar so se pri Estee Lauder odločili za tožbo, Truaxa pa so vrgli iz njegovega podjetja.

Decembra so v javnost prišla poročila o tem, da so Truaxa že večkrat hospitalizirali zaradi težav z duševnim zdravjem, a je takrat zanikal, da bi imel kakršnekoli tovrstne težave. Priznal pa je, da jemlje različne droge. V zadnjih nekaj tednih pred smrtjo je bil njegov profil na Instagramu poln nenavadnih objav, zadnje štiri videe, ki jih je posnel v svojem stanovanju, je objavil v soboto.

