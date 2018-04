Korejska kozmetika postavlja trende tudi na zahodu

Foto: instagram/3ce_official

Korejska kozmetika ali K-beauty je izraz za izdelke za nego kože, ki prihajajo iz Južne Koreje. Svetovni fenomen je postala leta 2016, znana pa je po uporabi zanimivih sestavin, kot so polžja slina in čebelji strup, napredni tehnologiji in nenehnih inovacijah ter iskanju formul, ki bodo zagotovile resnično popoln videz kože. K-beauty ni le trend ali način negovanja kože, je življenjski slog, za katerega velja prepričanje, da se je za pravo lepoto treba začeti truditi od znotraj navzven.

Lepotni trendi zahoda in vzhoda se močno razlikujejo

Na zahodu načeloma velja, da damo več na to, kako bomo prekrili napake na svoji koži, obrazu in telesu, kot na to, da bi se lotili njihovega odpravljanja. Skrb za kožo in njena nega nista prioriteti, prednost dajemo dekorativni kozmetiki oziroma ličenju. S pudri mažemo svoje obraze, jih senčimo in osvetljujemo, nosimo matirano šminko, hodimo v solarije in ves čas nekaj prekrivamo.

Na vzhodu, še posebej v Južni Koreji, pa je zgodba drugačna. Bolj se osredotočajo se na nego kože, zanima jih naravni videz polti, v ozadju pa je ideja o popolnoma gladki in intenzivno navlaženi koži, ki je čista in sijoča, brez hiperpigmentacije in aken. Seveda uporabljajo tudi tekoče podlage in pudre. Vendar to počnejo na povsem drugačen način. Živijo po načelu, da če imaš lepo polt, ni potrebnega veliko drugega. Prisegajo tudi na naraven in subtilen način ličenja, ki ne prekriva toliko, temveč le dodaja naravnemu videzu.

Korejke in Korejci so zelo zahtevne stranke

Ko gre za nego kože, v Koreji nihče ne dela izjem – to, da moški skrbijo za svoj videz, ni stigmatizirano, temveč normalno in zaželeno. Korejke in Korejci so zelo zahtevne stranke, čeprav je njihov cilj v resnici samo eden: popolna koža. In nikoli niso zares zadovoljni. Vedno je lahko še bolje.

Tej zahtevi primerno se mora tudi lepotna industrija izredno hitro prilagajati in učinkovito razvijati – nihče ne izumlja nove tehnologije in na trg ne pošilja inovacij hitreje kot Južna Koreja. Zato pa je danes vodilna sila v svetu lepote in postavlja zgled in merila za lepotne smernice na svetovnem trgu.

Kako deluje v praksi?

Korejci v svoji rutini nege obraza na enkrat uporabijo tudi do 10 izdelkov. Včasih več, redko manj. Vse sledi skrbno določenemu zaporedju in vsak izdelek je uporabljen s točno določenim razlogom. Od čiščenja obraza do pilinga, tonikov, uporabe tretmajev. kot so vitamin C in alfa in betahidroksi kisline, od esenc, serumov in ampul ter vse do nanosa sončne kreme z visokim SPF-faktorjem – trik je v pravilnem plastenju izdelkov, da z njimi dosežemo maksimalen učinek.

