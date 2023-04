Umrl je priznani srbski modni oblikovalec

V 53. letu starosti je umrl priznani srbski stilist in modni kreator Saša Vidić, ustanovitelj modne znamke Broz, poroča srbski časnik Kurir. Sodeloval je s pevkami Seko Aleksić, Jeleno Karleušo in Daro Bubamaro, oblikoval in kreiral pa je tudi drese srbskih športnikov za olimpijske igre v Londonu in drese srbske nogometne reprezentance za svetovno prvenstvo v Rusiji.