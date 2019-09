Umrl je kultni fotograf, ki je "izumil" supermodele

"Z veliko žalostjo vas obveščamo, da je 3. septembra 2019 pri 74 letih preminil Peter Lindbergh. Za njim ostajajo žena Petra, njegova prva žena Astrid, sinovi Benjamin, Jeremy, Simon in Joseph ter sedem vnukov. Za seboj je pustil veliko praznino," sporoča obvestilo, objavljeno na uradnem Lindberghovem profilu na Instagramu.

Najbolj znana Lindberghova dela so nastala konec osemdesetih in v devetdesetih letih, ko je fotografiral takratne zvezdniške manekenke, kot so Naomi Campbell, Kate Moss, Linda Evangelista in Christy Turlington. Še več, oklicali so ga za fotografa, zaslužnega za začetek "obdobja supermodelov".

Naslovnica, ki jo je posnel za januarski britanski Vogue iz leta 1990, velja za eno najbolj ikoničnih naslovnic te revije. Na njej so takrat še zelo mlade Naomi Campbell, Linda Evangelista, Tatjana Patitz, Christy Turlington in Cindy Crawford.

Prav zaradi te naslovnice je George Michael iste manekenke najel za legendarni videospot za pesem Freedom:

Zadnje odmevno Lindberghovo delo je bilo za letošnjo septembrsko številko britanskega Voguea, v katerem je kot sourednica gostovala Meghan Markle. Zanjo je portretiral mlado podnebno aktivistko Greto Thunberg, pisateljico Chimamando Ngozi Adichie, igralki Jane Fonda in Salmo Hayek, boksarko Ramlo Ali in novozelandsko premierko Jacindo Ardern.

Peter Lindbergh se je rodil 23. novembra 1944 v Lesznu na Poljskem, odrasel pa je v Duisburgu v Nemčiji. Študiral je umetnost, nato pa se je navdušil nad fotografijo.

Slovel je po odločnem nasprotovanju retuširanju fotografij, v uvodu v svojo knjigo Shadows on the Wall iz leta 2018 je zapisal: "Danes bi morala biti dolžnost vsakega fotografa, da s svojo ustvarjalnostjo in vplivom ženske in vse druge osvobodi terorja mladosti in popolnosti."