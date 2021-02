Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Osnovnošolska učiteljica, ki je ameriškemu senatorju iz Vermonta Bernieju Sandersu spletla viralne in zdaj že zelo slavne rokavice, je sporočila, da bodo enake dobili vsi, ki si jih želijo.

Ameriški senator iz Vermonta Bernie Sanders je nehote postal glavna zvezda inavguracije predsednika Joeja Bidna, ko je po dogodku njegova fotografija, kako sedi na stolu z masko in prekrižanimi rokami, odetimi v domače pletene rokavice, zakrožila na družbenih omrežjih.

Fotografija se je v različnih izvedbah pojavila skoraj povsod, 79-letni Sanders pa je postal celo spletni meme.

Sanders se je na to, da je s svojim videzom vzbudil veliko pozornosti, odzval s preprostim odgovorom: "Veste, mi v Vermontu se toplo oblačimo, ker poznamo mraz in je za nas bolj kot moda pomembno to, da nam je toplo," je pojasnil za televizijo CBS.

Pravi, da se pozimi bolj ozira na to, da mu je toplo, kot pa na modo. Foto: Reuters

Sanders sprva: "Ne morete dobiti vsega, kar si želite"

Največ pozornosti so pritegnile pletene rokavice, ki mu jih je iz reciklirane volne izdelala osnovnošolska učiteljica Jen Ellis. Sama Sandersa doslej še ni srečala, rokavice mu je podarila njena hči. "V veliko čast mi je, da jih je nosil na inavguraciji. Všeč mi je, da jih ima rad in jih nosi," je za lokalno televizijo v Vermontu povedala Ellis.

Povpraševanje po rokavicah je bilo seveda takoj izjemno veliko, vendar pa je Sanders ljudem sprva sporočil, da "žal ne morejo dobiti vsega, kar hočejo", in dodal, da bo mogoče dobiti le različne izdelke, kot so majice, nalepke, puloverji in drugo, na katerem bo odtisnjena njegova podoba na inavguraciji, vendar pa je učiteljica zdaj sporočila veselo novico: rokavice bo le mogoče kupiti.

Največ pozornosti so požele njegove pletene rokavice. Foto: Reuters

Do zdaj zbrali že 1,8 milijona dolarjev

Ellis je namreč združila moči s podjetjem Vermont Teddy Bear Company, ki ji bo pomagalo pri izdelavi močno zaželenih rokavic. "Ne morem biti bolj navdušena, ker osebno ne morem narediti 18 tisoč parov rokavic," je dejala Ellis in menila, da je v stik z njo stopilo okrog 18 tisoč ljudi. "Vsi bodo dobili rokavice vsi."

Učiteljica se s pletenjem rokavic iz reciklirane volne ukvarja že vrsto let, to je njena popoldanska obrt. Delež od prodaje rokavic bo šel tudi v dobrodelne namene organizaciji Make-A-Wish v Vermontu.

Sicer pa so s podobami Bernieja Sandersa z rokavicami – na majicah, nalepkah, puloverjih – za dobrodelne namene zbrali že 1,8 milijona dolarjev.

