Trije top naravni triki za boj proti povešeni koži na obrazu

Oglasno sporočilo

Izrazite gube, povešena koža in prekomerna telesna teža so trije dejavniki, ki drastično poslabšajo tako naš videz kot tudi splošno počutje.

Skrb zase torej ni znak poveličevanja kulta večne mladosti, temveč osnovna higiena dobrega počutja. Skrb zase je najpomembnejša naložba za prihodnost – naložba v mladosten in čil videz, aktivno telo in zadovoljno stanje duha.

Koliko vam je zares mar zase? Koža, naš največji organ, predstavlja pomemben stik s svetom, hkrati pa odraža zdravstveno stanje in splošno počutje.

Staranje je res naravni proces, ki mu nihče izmed nas ne more ubežati. To, da koža s staranjem začne izgubljati svojo čvrstost in se začne povešati, je popolnoma normalno. A dejstvo je, da lahko proces bistveno upočasnimo in s pravilnim življenjskim slogom prispevamo k ohranjanju zdrave in napete kože.

KAJ POVZROČA POVEŠENO KOŽO?

Elastičnost je ena glavnih značilnosti zdrave kože. Čvrsta koža se namreč enostavno raztegne in "skoči" nazaj na svoje mesto. Kolagen, elastin in hialuronska kislina pa so magični trio, ki koži zagotavljajo tonus, čvrstost in odpornost.

Ko koža to sposobnost začne izgubljati in se enkrat prekomerno raztegne, se sama od sebe ne more več skrčiti, zato ostane povešena. Koža torej ni več prožna in napeta, temveč ohlapna.

KATERI SO GLAVNI KRIVCI ZA POVEŠENO KOŽO?

Razlogov za povešeno kožo je več.

Največkrat so krivci za povešeno in odvečno kožo naslednji:

staranje in obdobje menopavze,

prekomerna oziroma prehitra izguba telesne teže,

prekomerna izpostavljenost sončnim žarkom,

prekomerno uživanje alkohola, kajenje in nezdrava prehrana,

upočasnjena tvorba kolagena,

pomanjkanje vlage v koži,

razna bolezenska stanja in hormonske spremembe,

pomanjkanje kakovostnega spanca,

pomanjkanje pravilne nege,

porod,

kronični stres,

onesnaženost okolja.

NA KATERIH PREDELIH SE NAJVEČKRAT POJAVI POVEŠENA KOŽA?

Povešena koža se lahko pojavi kjerkoli na telesu. Ob (pre)hitri izgubi kilogramov se povešena koža ponavadi pojavi tam, kjer si najmanj želimo – torej tam, kjer so se prej vztrajno kopičile maščobe (predel trebuha, notranjost stegen, nadlahti …).

Povešeno kožo najpogosteje opazimo na delih obraza, kot so:

veke,

čeljust,

brada,

vrat.

POVEŠENA KOŽA? NE, HVALA!

Je povešena koža naša usoda ali obstaja zmagovalni recept v boju z njo? Na žalost čudežna tabletka, ki bi v trenutku zagotovila dosmrtno mladosten videz kože, ne obstaja.

A brez skrbi, boj s povešeno kožo je lahko kljub temu uspešen, rezultati pa osupljivi.

Pred razkritjem treh top naravnih trikov proti povešeni koži se najprej dotaknimo ključnih pasti vsakdanjega življenja, ki lahko skozi čas privedejo do velikih nevšečnosti.

KO HITRA IZGUBA TELESNE TEŽE PREDSTAVLJA TEŽAVO

Povešena koža v mladosti je največkrat posledica prehitre izgube kilogramov. V izraziti želji po čim hitrejši izgubi telesne teže se marsikdo hujšanja loti z napačno strategijo, zato koža nima časa, da se prilagodi spremembam.

Posledično pride do razgradnje beljakovin, kot sta kolagen in elastin. Koža zato izgubi prožnost na najočitnejših mestih, kjer se je prej nakopičilo največ maščobe. Povešena koža na trebuhu ali povešena koža na notranjosti stegen je klasičen primer tovrstnih drastičnih preobrazb. Prav tako pa se prehitra izguba kilogramov pozna na upadlem, neprivlačnem obrazu.

Hujšanje nikoli ne bi smelo biti šprint, temveč tek na dolge proge. Gre za postopno spremembo življenjskega stila, saj se je preobrazbe telesa in duha smiselno lotiti premišljeno in celostno.

GLASEN NE BREZGLAVEMU SONČENJU!

Čeprav v večini vsi obožujemo sonce, nam ta ob pretirani izpostavljenosti lahko predstavlja velikega sovražnika. Preventiva je ključna – tukaj mislimo predvsem na nanos kreme z zaščitnim faktorjem.

Le z izogibanjem neposredni izpostavljenosti sončnim žarkom in s pravilno nego lahko poskrbimo, da sočni žarki ne bodo negativno vplivali na strukturo kože. Morda pretirano sončenje v naših dvajsetih ali tridesetih letih še ne daje opozorilnih znakov, a verjemite: davek v obliki povešene kože je na ta račun slej ko prej treba plačati. Povešena koža v starosti je namreč največkrat rezultat zapoznele reakcije.

ŠE EN RAZLOG VEČ ZA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Zdrav življenjski slog z dovolj spanca in počitka, veliko popite nesladkane tekočine, zdravo prehrano in redno aktivnostjo predstavlja osnovo tako za dobro počutje kot za čvrsto in napeto kožo.

Če vam je mar za svojo kožo in si želite skozi življenje ohranjati mladosten videz, se je priporočeno izogibati:

kajenju,

prekomernemu uživanju alkohola,

nezdravi in predelani hrani,

stresnim situacijam in negativnim čustvom,

pomanjkanju spanja.

TRIJE TOP NARAVNI TRIKI PROTI POVEŠENI KOŽI

Malo znanosti, malo zdrave pameti. Razkrivamo tri preproste, a nadvse učinkovite nasvete, ki vam bodo pomagali, da se boste v svoji koži počutili bolje kot kadarkoli prej.

1. OBRAZNA JOGA

Vsi vemo, da lahko redna telesna vadba v kombinaciji s pravilno prehrano izjemno preobrazi naše telo, kajne? Prav tako obrazna joga dokazano prispeva k učvrstitvi in pomladitvi obraza. Obrazna joga zajema vaje, s katerimi raztezamo in krčimo obrazne mišice. Konsistentna izvedba vaj ugodno vpliva na videz in napetost kože obraza: na ta način se lahko znebimo podbradka, zabuhlosti in upadlosti obraza ter poskrbimo za glajenje gub.

Obrazna joga je v zadnjem času zaradi svoje učinkovitosti in osupljivih rezultatov postala pravi hit med pripadnicami ženskega spola, ki brez uporabe botoksa ali pomoči lepotne kirurgije želijo videz napete in čvrste kože obdržati čim dlje.

Največji bonus obrazne joge? Vaje lahko izvajate kjerkoli in kadarkoli: doma, v pisarni ali na poti. Kot smo že omenili, je pomembna le konsistenca.

2. VODA, NAJBOLJŠA PRIJATELJICA NAPETE KOŽE

Voda je vir življenja in videza mladostne kože! Prav izsušenost je namreč eden največjih sovražnikov napete in sijoče kože, pretirana dehidriranost pa po drugi strani negativno vpliva tudi na druge življenjske procese.

Glede na to, da se v Sloveniji lahko pohvalimo z odlično pitno vodo, nimamo razloga ali izgovora, da ne bi redno skrbeli za kakovostno hidracijo telesa. Trajnostna steklenica za vodo nam lahko služi kot opomnik glede zadostne količine popite vode, druga možnost pa je namestitev mobilne aplikacije, ki v rednih časovnih intervalih pošilja opomnike, da je čas za kozarec vode.

Skratka, trik je zelo preprost: Pijte več vode!

3. ČUDEŽNA REŠITEV PROTI POVEŠENI KOŽI

Poleg zgoraj naštetih trikov razkrivamo še zadnjega, zmagovalnega "asa v rokavu".

Gre za izjemno in edinstveno formulo 3 v 1 Golden Tree Ageless, ki z nanosom ustvarja videz bolj čvrste, napete in polne kože. Glavni plus? Učinek je opazen že pet minut po nanosu, hkrati pa koži zagotavlja same izjemne bonuse.

Med drugim:

Zniža raven progerina – "strupene" beljakovine, ki se nabira v koži in pospešuje staranje.

Odpravlja videz "ohlapne" kože.

Zaščiti kožo pred staranjem, preprečuje in odpravlja vidne znake staranja.

Zagotavlja bolj gladko, napeto, na videz mlajšo kožo – in to TAKOJ.

Gre za formulacijo, osnovano na izjemnem znanstvenem preboju francoskih znanstvenikov, podkovano z znanjem največjih domačih strokovnjakov.

Meseci raziskovanja, razvijanja in trdega dela Dr. Fabjana in ekipe priznanih strokovnjakov so obrodili izjemne rezultate, ki so bistveno boljši od prvotnih pričakovanj. Kombinacija klinično testiranih sestavin v odmerkih, ki dokazano delujejo, je združena v eno samo kremo, ki učinkuje že pet minut po na nosu.

Golden Tree Ageless krema s svojo popolno mešanico aktivnih sestavin namreč zagotavlja naravni lifting obraza, koža je na otip bolj čvrsta in elastična. Dlje ko je na obrazu, bolj opazen je njen učinek liftinga.





Naročnik oglasnega sporočila je Popolna postava.