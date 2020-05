Tri dame pred novo avanturo: "Vse se začne z ljubeznijo"

Lepota, ki prihaja od znotraj, ker se imamo rade in uživamo v skrbi zase, se pozna tudi na sijočem videzu kože. Z lepo kožo smo samozavestnejše in neustavljive. Tako neustavljive kot tri sijoče dame, ki so se podale na novo potovanje in pri tem odkrile zaveznika, ki jim stoji ob strani.

Foto: Ana Kovač Urška Centa je ena najvidnejših slovenskih plesalk flamenka in odrskih ustvarjalk, ki svoje področje delovanja s plesa razširja daleč v druge umetniške vode. Svoje znanje je pridobivala na madridskih akademijah flamenka, v okviru Akademije za ples v Ljubljani pa končuje študij sodobnega plesa in koreografije. Od vrnitve v Slovenijo v Ljubljani vodi cikel Noches de tablao, s katerim predstavlja ter medsebojno povezuje priznane domače in tuje glasbenike in plesalce.

Anela Šabanagić je zmagovalka Supermodela Slovenije, manekenka in ena najbolj prepoznavnih in priljubljenih modnih blogerk pri nas, ki s svojevrstnim okusom za modo in modne dodatke že dolgo navdušuje številne sledilce. Ob vse vloge, ki jih spretno prepleta v svojem življenju, je pred kratkim dodala še najpomembnejšo do zdaj - postala je mamica, kreativnosti in raziskovanju sveta pa se zaradi tega ni odpovedala. Njena strast so potovanja, dobra hrana in oblikovanje. "It's all about love and rock'n'roll," pravi na svojem profilu na Instagramu.

Lara Komar je vedno nasmejana filmska in gledališka igralka, ki ima tudi glasbeno izobrazbo - je diplomirana mezzosopranistka. Diplomirala je tudi na gledališki akademiji v Italiji, poleg tega pa je magistra marketinga. Bila je članica igralskega ansambla Slovenskega stalnega gledališča v Trstu ter blestela na številnih gledaliških odrih v Italiji in Sloveniji. Poleg odrov in televizijskih kamer so ji dobro znane tudi modne brvi in lepotna tekmovanja. Med drugim je bila mis Trsta, leta 2018 pa so jo oboževalci izglasovali za slovensko femme fatale.

Kaj je za vas neustavljivo?

Lara Komar: Hrana ... In v tem obdobju se je privlačna sila, ki jo začutim, ko mi zadiši dobra hrana, še povečala. Čas, ki ga zdaj posvečamo preprostim stvarem, je dobil drugačno vrednost in amplitudo. To, da se lahko posvetiš nečemu ter ob tem mirno in prosto zadihaš, te naseli v trenutek, ki ga doživljaš. Z vsemi čuti in na polno. In hrana je eden tistih izkustvenih elementov, ki ti da možnost, da preprosto in popolno si, tukaj in zdaj. In temu občutku se ne morem ubraniti.

Anela Šabanagić: Neustavljiva je ideja, ki me navdihne, pa čeprav se zdi neizvedljiva - takrat se počutim neustavljivo.

Kdaj začutite popoln trenutek sreče?

Lara Komar: Poleg trenutka, ko si namažem kruh z Nutello (glej zgoraj)? (smeh, op. p.) Ustvariti si najlepši mogoč občutek v vsakem trenutku, ki ga doživljaš, je mogoče pot do sreče. Enega mojih najljubših stavkov je izrekel Voltaire: "Najpomembnejša stvar, za katero se lahko odločiš, je biti dobre volje." Če si v toplem objemu ali gledaš sončni zahod ob morju, je to še lažje.

Anela Šabanagić: Ko sem z meni najljubšima človekoma. Družina. To je to!

Kaj mora biti izpolnjeno, da se v svoji koži dobro počutite?

Lara Komar: Zelo rada imam rituale. Ti me pomirjajo in v tem miru se počutim svobodno. In iz te svobode lahko potem stopam v življenje z ustvarjalno energijo. In takih ritualov je veliko – od jutranje masaže obraza z žadastim valjčkom, kavice iz kafetjere, zeliščnega čaja po kosilu do spontanega plesa ob katerikoli glasbi, poljubčkov in objemčkov, ko se otroka pripravljata na odhod v posteljo in se potem lahko posvetim sebi in samo sebi, in sicer v meni najljubših urah, večernih, ko sem utrujena, ampak vesela in izpopolnjena. Saj ni vsak dan enak, ni vsak dan popoln, včasih se počutiš neustavljivo, včasih pa bi samo lenaril od jutra do večera. Glavno pa je, da stremiš k temu, da se počutiš popolno, in da veš, da popolnost ne obstaja. Obstaja pa zavest, da se izpopolnjuješ in poskušaš na vsakem koraku biti najboljša različica sebe.

Anela Šabanagić: Ko mi uspe združiti dober spanec, dober delovni dan, dobre in po možnosti celo zdrave obroke, zadovoljno družino in vesele prijatelje. Takrat imam občutek, da napredujem, in sem s seboj zadovoljna.

Ženske imamo s staranjem nekaj težav – namišljenih, pa tudi resničnih. Trudimo se ohraniti mladostno kožo in se tako vsaj malo upreti toku časa. Ali se strinjate s Cherinim citatom, da prava ženska ni nikoli stara? Kako se vi spopadate s spremembami, ki jih prinašajo leta?

Lara Komar: Zakaj mora imeti beseda stara negativen prizvok? Staramo se vsak dan. To pomeni, da smo lahko vsak dan bolj polni izkušenj, znanja, lepote. Vse je zelo odvisno od tega, kako se staramo, od tega, kako skrbimo sami zase, kako se imamo radi. Ko mi je lepo, ne vidim gubic.

Urška Centa: Ker je v mojem poklicu moje izrazno orodje telo, z leti na njem seveda opažam spremembe. A telo je pameten aparat, njegova sposobnost za samoobnavljanje in učenje je čudovita. Staranje je neizogiben del našega bivanja na tem planetu in v starosti sami ne vidim nič grdega. Določanje grdega in lepega je kulturno pogojeno in marsikdaj bi si želela, da v okolje, v katerem bivam, ne bi tako intenzivno vdirali neki tuji ideali lepote iz Amerike. Zrela ženska ne potrebuje popravkov in posegov v svoje telo z instant rešitvami, saj lepota ni iluzija. Lepota je način, kako vstopamo v odnos s svetom okrog sebe in kako radi imamo svoje telo. Če se imaš rad, poskrbiš za svoje zdravje in vitalnost, za način razmišljanja. In prav zaradi tega je lahko ženska vibrantna, stara ali mlada.

Anela Šabanagić: Staranje me ne skrbi, sploh če govorimo o videzu. Poznam številne lepe ženske v različnih življenjskih obdobjih. Lepe pa niso zaradi kakšnih izpolnjenih lepotnih standardov, ampak ker svoja leta lepo nosijo. In to se najprej pozna na očeh in koži. Tudi koža osemdesetletnice je lahko sijoča in lepa. Verjemite, poznam jih!

Kako skrbite za svojo kožo, česa pri negi nikoli ne izpustite?

Lara Komar: Večernega čiščenja, seruma in kreme.

Anela Šabanagić: Vsakodnevno čiščenje in nega kože z izbranimi izdelki doma. Nikoli ne grem spat z ličili.

Urška Centa: Moja dnevna negovalna rutina je čiščenje kože z nežnim pilingom, čemur sledi uporaba tonika. Včasih sem preizkušala veliko krem in olj, v zadnjem času pa tovrstne izdelke nanesem na obraz le v primeru, ko začutim, da jih res potrebujem. Želim si, da moja koža deluje sama, predvsem ponoči. Bolj kot nega s kremami se mi zdi pomembna nega od znotraj, torej pitje veliko vode, gibanje, spanje, zmerna količina sonca, uživanje sveže zelenjave in sadja. In s tem tudi pomoč s primernimi prehranskimi dopolnili.

Zakaj se ženske tako trudimo ohraniti mladosten videz kože?

Lara Komar: Mladosten ni samo videz kože, ampak tudi občutek, kar je po mojem mnenju še bolj pomembno – kako čutiš sebe, kako se počutiš v svoji koži, kako se iz dneva v dan trudiš, da ohraniš nasmeh na obrazu. Moj oče vedno pravi: "Jaz nisem star, jaz sem dolgo časa mlad." In to je to, vse je odvisno od tvojega pogleda na svet, od tvojega dojemanja realnosti, od tega, kako sprejemaš življenje in spremembe, ki ti jih prinaša.

Urška Centa: Koža je kot kanvas, kjer se odraža marsikaj, kar smo preživeli in kar živimo. Pomanjkanje časa, stiska, anksioznost se na njej slej kot prej poznajo in seveda si vsak od nas želi, da bi bilo njegovo življenje, in s tem koža, čim bolj popolno. Vsi na svoj način hlepimo po mladosti in vitalnosti, a razlika med tem, kaj res dela za nas in kaj nam ne koristi, je v tem, zakaj in na kakšen način želimo to doseči. Predvsem pri ženskah je v ozadju te želje pritisk, ki ne izhaja vedno iz njih samih. Lepa koža ni samo mlada koža, temveč zdrava koža. Enako pa velja za življenje.

Anela Šabanagić: Zato, ker za moške velja, da starejši ko so, bolj šarmantni so, me pa jim to zavidamo. Zato se trudimo na 1001 način ostati mladostne in lepe! (smeh, op. p.)

Kaj po vašem mnenju najbolj vpliva na sijoč videz kože?

Lara Komar: Sreča. Ko si srečna, siješ, oddajaš energijo, ki se zrcali tudi na koži. To ni samo na subtilni ravni energetskih oz. psiholoških ravnovesij. To je stvar kemijskih reakcij v našem telesu. Zato, ko se pogledamo v ogledalo, najprej velik nasmeh! In srečna si tudi, ko nekaj narediš zase, ko se pocrkljaš, ko malo telovadiš, ko si s kremo zmasiraš obraz, ko si namažeš ustnice z rdečilom, ko spiješ rožnato tekočino (kolagen) in si privoščiš trenutek, ki je samo tvoj. In fantastično je, da je lahko takih trenutkov nešteto.

Urška Centa: Veliko smeha, dobrega počutja, spanca, vode in gibanja.

Anela Šabanagić: Ravnovesje notranjega in zunanjega fizičnega telesa. Dobra, zdrava prehrana z dobrimi prehranskimi dopolnili in skrb za največji organ – za kožo. Že samo pot do tega dvojega pa povzroči tudi večje zadovoljstvo s seboj, kar spet pomeni lepšo osebnost.

Kaj bi spremenili pri svoji koži?

Lara Komar: Rada imam svojo kožo tako, kot je. To, da jo imam rada, pomeni, da jo negujem, ščitim in crkljam.

Urška Centa: Spremenila bi predvsem svoj način ravnanja z njo ter bila do nje bolj nežna in prizanesljiva.

Anela Šabanagić: V tem trenutku ničesar.

S čim vas je prepričala nova lepotna linija prehranskih dopolnil v kapsulah Medex?

Lara Komar: Medex sem od bliže spoznala pred nekaj leti. Spoznala sem dekleta, ki delajo in stojijo za izdelki, ki jih ponujajo. Te ženske so krasne, polne energije in nasmehov. Iz takih srečanj se lahko rodijo samo lepe stvari. Zaupam njim in izdelkom, ki jih tudi sama preizkušam. Iz pozitivne izkušnje s kolagenom sem se podala v novo izkušnjo, vedno v najboljši družbi Medexovih žensk. Mimogrede, zelo mi je všeč embalaža.

Urška Centa: Prepričala me je predvsem s svojo naravnostjo. Verjamem, da je najpomembnejša nega tista od znotraj, in ta prehranska dopolnila ponujajo odlično oporo pri skrbi za kožo. Vitamini, minerali in preostale sestavine v kapsulah pa poleg kože mimogrede poskrbijo še za podporo na drugih ravneh delovanja telesa. Skrb za lepo kožo je celostno vprašanje, torej začnimo pri zdravju telesa. V veselje mi je tudi, da se lahko zanesem na slovensko znamko.

Anela Šabanagić: S tradicijo. Medex me spremlja že od otroštva, zato z veseljem preizkušam njihovo novo lepotno linijo. Po pričakovanjih – izkazala se je za zelo učinkovito.

Katero Medexovo prehransko dopolnilo vam je najbolj pisano na kožo?

Lara Komar: Rekla bi, da Hyaluron, ker se bližam lepi okrogli obletnici. Bliža pa se tudi poletje in z njim sonce na goli koži, kratke hlače in kopalke. Zdaj zato jemljem tudi Anti-celulit, da bomo svobodno sijali v sončnem poletju.

Urška Centa: Dneve preživljam v plesni dvorani ali na nastopih, kar pomeni veliko potenja in uporabo močnih ličil, s tem pa tudi veliko prhanja, včasih po dvakrat ali trikrat na dan. Zaradi tega je moja že tako suha koža dodatno izsušena. Na kožo so mi tako najbolj pisani Ceramidi, ki pomagajo pri vzpostavitvi in ohranjanju navlaženosti kože.

Anela Šabanagić: Medex Ceramidi so me navdušili z rezultati. Že po enomesečnem rednem uživanju je moja koža precej manj suha.