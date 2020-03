To si Francozinje mislijo o slogu drugih žensk #video

Modni slog Francozinj je že od nekdaj cenjen in nemalokrat posneman. Zato ni nič čudnega, da se večina žensk po nasvet še vedno obrača k njim, in to je tudi razlog, zakaj so knjige o modi, ki jih pišejo Francozinje , tudi pri nas prave uspešnice.

Francozinje so znane po svojem klasičnem modnem slogu, ki je hkrati eleganten, a tudi sproščen. Nakupovanja se lotevajo premišljeno in prav tako gradijo tudi svoj prepoznavni osebni slog, od katerega nikoli ne odstopajo.

Zato imajo razdelanih že kar nekaj modnih vodil, ki jih rade delijo tudi z drugimi. Stran Who What Wear je povprašala nekaj največjih francoskih modnih poznavalk, katerih modnih potez si Francozinje nikoli ne bi dovolile, in to so tri najpogostejše:

Pretiravanje z opravo za zabavo

"Včasih sem presenečena z vodilom 'več je več', ki ga nekateri upoštevajo pri oblačenju za zabavo. Sijoč mejkap, popolna pričeska, bleščeča obleka, visoke pete. Mislim, da je malo hecno," je bila iskrena modna vplivnica Chloé Harrouche, ki ima na družbenem omrežju Instagram več kot 166 tisoč sledilcev.

Namesto tega svetuje, naj se ob vpadljivi obleki obujejo nevpadljivi čevlji preprostega dizajna, bleščeči modni dodatki in nakit pa naj se pridružijo povsem črni opravi.

Z njo se strinja tudi Géraldine Boublil, stilistka in vplivnica, ki pravi, da so visoke pete ob kratki in tesni obleki vsekakor preveč. Géraldine, ki ima več kot 115 tisoč sledilcev, zato ob visokih petah raje svetuje eleganten kostim.

Ob kratki obleki previsoke pete niso priporočljive. Foto: Getty Images

Pajkice

AnneLaure Mais Moreau, kreativna direktorica znamke Musier Paris, ki ima na omrežju Instagram 278 tisoč sledilcev, odsvetuje pajkice, ki jih je opazila na ženskah v Los Angelesu. "Videti je, kot da gredo vse na nek športni dogodek."

Pajkice močno odsvetuje tudi naša strokovnjakinja za kulturo oblačenja Lea Pisani, ki je zanje šaljivo dejala, da drži pesti, da bodo izumrle, ter: "Največja pomanjkljivost je, da se moramo še vedno pogovarjati, ali so pajkice v redu za v službo ali ne. Pajkice niso hlače in zato je zares nujno nositi zgoraj tuniko – podaljšan zgornji del, da zakrije zadnjico in del celulita."

Pajkice po mnenju mnogih modnih poznavalk sodijo zgolj v telovadnico. Foto: Getty Images

Previsoke pete

"Na Američankah sem opazila, da nosijo visoke pete vsak dan in povsod. V Franciji pa nosimo superge, tudi v pisarni," je dodala Kenza Sadoun-el Glaoui, blogerka s 176 tisoč sledilci.

Superge so v zadnjih letih postale tako priljubljene, da je na voljo že malo morje modelov, ki se lahko odlično podajo k skoraj vsaki opravi.

A če niste za superge, ima manekenka in blogerka Christina Caradona drugačen predlog: razmislite o obliki pete. Debelejše bodo vedno poskrbele za več stabilnosti, še posebej, če ne bodo preveč visoke. Bolj drznim pa predlaga še kvadratasto konico.

Drugačna oblika pete in srednja dolžina bosta poskrbeli za udobnejše nošenje. Foto: Getty Images

