To je nov lepotni trend, ki bo razveselil mnoge

Obraz brez gub in aken, brez vidne teksture kože, brez pegic in rdečine, ki je brezhibno naličen in pri katerem so nepravilnosti skrite s pomočjo pudra ter uporabe tehnik konturiranja in osvetljevanja (tako imenovana contouring in highlighting), je že nekaj časa v vrhu med lepotnimi standardi. A zdaj se bo trend očitno obrnil povsem drugam, poroča portal PopSugar.

V ospredje namreč prihaja tako imenovan skinimalizem (skin po angleško pomeni koža), kar pomeni, da bo trend leta 2021 kožni minimalizem.

Močna senčila in šminke za ustnice, umetne trepalnice, konturiranje in osvetljevanje ter prekrivanje kožnih nepravilnosti s pomočjo pudra bodo tako v prihodnjem letu preteklost. Nič ne bo narobe, če bodo jasno vidne pore, pigmentne lise, rdečina in druge kožne nepravilnosti, še poroča omenjeni portal, ki se naslanja na ugotovitve spletne platforme Pinterest.

Tam se je namreč v zadnjem letu iskanje zamisli naravnega ličenja povečalo za 180 odstotkov. Pa tudi na Instagramu obstaja ključnik skinimalism, ki ima vsak dan več "pripetih" fotografij deklet brez ličil.